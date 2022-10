Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Olimpico scendono in campo la Roma ed il Napoli.

Il derby del sole torna in campo in questa domenica sera, per una partita che mette in campo tre punti molto importanti. Sia Roma che Napoli sono alla ricerca di conferme, consapevolezze e punti che possano permettere di proseguire la galoppata. Il Napoli, manco a dirlo, si presenta nella capitale con i favori del pronostico della capolista del campionato.

La Roma, dal canto suo, ha collezionato tre vittorie consecutive e vorrebbe portare a casa la quarta. Josè Mourinho avrà studiato al meglio gli avversari, nella speranza di poter strappare una vittoria che aumenterebbe l’entusiasmo di una piazza che sta sognando in grande.

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Jose Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.