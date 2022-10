“Lo spero…”: Atalanta-Lazio, c’è il messaggio improvviso a Sarri

Prima di Atalanta-Lazio il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è destinatario di un messaggio molto interessante: ecco di cosa si tratta.

Atalanta-Lazio, in programma alle ore 18 e uno dei piatti forti di questo weekend di Serie A, è pronta a regalare emozioni e spettacolo. Si affrontano infatti due squadre molto interessanti e propositive in campo e, senza dubbio, tra le maggiori forze del campionato: gli orobici al momento sono al 2° posto a 24 punti, i biancocelesti al 5° a 21.

Due squadre in grande forma e pronte a darsi battaglia, espressione di due tecnici tra i migliori della nostra scuola: Gian Piero Gasperini, l’uomo su cui l’Atalanta ha costruito il suo ciclo migliore e che è rimasto il punto fermo della ricostruzione avvenuta in estate, e Maurizio Sarri, a cui la Lazio assomiglia sempre più e che oggi ha ricevuto un interessante messaggio dal giovanissimo Luka Romero.

Romero a Sarri: “Spero di trovare presto posto”

In occasione della sfida del Gewiss Stadium il tecnico biancoceleste sarà costretto a rinunciare al bomber Ciro Immobile, che sarà sostituito da Felipe Anderson. Ma durante la sfida potrebbe dare spazio anche ad altri volti nuovi in attacco, o almeno questo è quello che spera il talentuoso trequartista.

Argentino nato in Messico, a Durango, 18 anni il prossimo 24 novembre, Romero si è trasferito dal Maiorca alla Lazio nell’estate 2021 e nella scorsa stagione ha collezionato 9 presenze. È il più giovane esordiente di sempre del club in Serie A, ma nella stagione 2022/2023 non è ancora stato utilizzato.

Raggiunto nel pre-partita dai microfoni di DAZN, il giovane talento non si è certo lamentato della situazione attuale, ribadendo però la volontà di poter avere la propria occasione: “Mi alleno ogni giorno con l’obiettivo di diventare un calciatore sempre migliore. Spero di avere presto le opportunità che servono per dimostrarlo.”

Un messaggio chiaro al mister: “Ringrazio Sarri per avermi paragonato in prospettiva a un grande come Pedro. La partita con l’Atalanta è importante e difficile, dovremo essere perfetti. Ma siamo cresciuti sotto ogni punto di vista rispetto alla scorsa stagione”. Una crescita a cui il giovane argentino spera presto di poter dare il proprio contributo.