Cessione Inter, Zhang ha preso la sua decisione? La conferma è pesante

L’Inter si prepara alla sfida di Champions contro il Viktoria Plzen, ma anche in ottica societaria tutto sta cambiando molto velocemente: le ultime.

L’Inter si concentra sulla sfida da dover affrontare in Champions League contro il Viktoria Plzen. Tutto è nelle mani dei nerazzurri ed ora è vietato sbagliare per la squadra di Simone Inzaghi. In ottica societaria, inoltre, arrivano ogni giorno di più importanti novità. Le ultime.

L’Inter, dopo la sfida vinta all’ultimo minuto contro la Fiorentina, si sta già concentrando sulla gara da giocare in Champions contro il Viktoria. Per qualificarsi direttamente agli ottavi della competizione, gli uomini di Inzaghi non possono sbagliare.

Se il tecnico e i giocatori si concentrano sul campo, negli alti ranghi del club Steven Zhang è incentrato dal canto suo sulla cessione della proprietà, che sembrerebbe farsi sempre più concreta. Le ultime novità in merito arrivano da parte di Matteo Barzaghi.

Cessione Inter, le ultime novità in merito all’operazione: c’è una conferma pesante

Marco Barzaghi, dunque, sul proprio canale ‘YouTube’ ha rivelato novità importanti in merito alla cessione dell’Inter da parte di Zhang. Il giornalista ha affermato: “Arriva una conferma molto pesante. E sempre a stelle e strisce. È stato avviato il processo che dovrebbe poi portare alla cessione dell’Inter. Raine Group, l’unica che si sta occupando di trovare nuovi possibili soci, ha già trovato qualcuno e hanno cominciato a studiare i conti”.

“A conferma che il processo è cominciato – ha continuato Barzaghi – ci sarebbe anche il mandato a curare, dal punto di vista legale, tutto il processo di cessione a un importante studio legale americano. Vi do anche il nome: ‘Latham and Watkins’ con sede principale a Los Angeles”.

“Questo studio importante – ha concluso il giornalista di ‘SportMediaset’ – è stato incaricato di curare tutta la parte legale a dimostrazione che si sta andando velocemente verso questa direzione. Poi dipenderà da quello che succederà al tavolo delle trattative. La conferma importante è arrivata e arriva ancora dagli Stati Uniti”.