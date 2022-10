“Difficilmente accetterà”: Juventus, sarà addio a fine stagione?

La Juventus mette a referto la seconda vittoria consecutiva, ma sui bianconeri si addensano ombre di mercato a fine stagione.

La vittoria contro l’Empoli rilancia il morale della Juventus. Se dal punto di vista della classifica la situazione resta abbastanza nera, il 4-0 contro l’Empoli ha almeno consentito ad Allegri di ritrovare un po’ di serenità e recuperare qualche giocatore.

Una della note liete di questo momento della stagione bianconera è senza dubbio Adrien Rabiot, centrocampista francese, che nelle ultime settimane sembra aver ritrovato la forma migliore.

La doppietta contro l’Empoli certifica un giocatore ritrovato. Criticatissimo da più parti, Rabiot era anche stato ad un passo dalla cessione. Allegri ha fermamente creduto in lui e adesso il francese lo sta ripagando. Così come sta smentendo tantissimi critici che, negli ultimi tempi, non l’avevano ritenuto da Juventus.

Juventus, Rabiot in scadenza: la situazione per il rinnovo

Adrien Rabiot si sta prendendo la sua rivincita sul campo, e con esso anche Massimiliano Allegri che ha sempre puntato sul francese ex PSG. Adesso però la questione si sposta sul rinnovo del contratto. Il centrocampista francese infatti ha un accordo in scadenza il prossimo anno.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport però la madre del calciatore nonché agente dello stesso non sarebbe intenzionata a far rinnovare il contratto a suo figlio e assistito. Un bella grana per i bianconeri che, dopo aver rifiutato le proposte questa estate e aver finalmente ritrovato un calciatore in forma rischiano di perderlo a parametro zero questa estate.