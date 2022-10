Bazzani: “Così la Samp può superare l’Inter. Su Mazzocchi…”

Ai microfoni di SerieANews.com, l’ex attaccante della Samp e attuale opinionista di DAZN, Fabio Bazzani: le sue parole ai nostri microfoni

La partita con il Viktoria Plzen è alle porte, ma l’Inter guarda con sospetto anche la prossima di campionato contro la Sampdoria. A San Siro tornerà l’ex Stankovic, stavolta da avversario e fresco della prima vittoria stagionale con i suoi blucerchiati. Di questo e molto altro, ne abbiamo parlato ai microfoni di SerieANews.com con l’ex bomber Fabio Bazzani.

“Mi aspetto un’Inter che vorrà dare seguito a queste partite fatte bene in Champions e alla vittoria di Firenze – spiega Bazzani, che poi anticipa – Di certo non vorrà sbagliare l’appuntamento con la Samp. In casa propria cercherà di essere padrona della situazione per venire fuori definitivamente da questo iniziale momento di flessione e dare continuità agli ultimi risultati”.

Sulla Sampdoria, invece, l’ex blucerchiato non ha dubbi. Soprattutto sull’impatto del nuovo allenatore: “Stankovic ha portato tanto entusiasmo e voglia di provare a scalare questa classifica, che ora è maledettamente complicata. Soprattutto ha portato anche voglia di non pensare troppo alla situazione che sta avvolgendo la società fuori dal campo. Quando vedo la Samp di queste ultime partite, vedo una squadra coesa e partecipativa. Di certo Stankovic ha compattato l’ambiente e ha portato tanta adrenalina. Sarà una cavalcata difficile, ma un primo cambio positivo c’è stato. Ora la Samp ci crede”.

Verso Inter-Sampdoria e il nome di Mazzocchi: Bazzani a SerieANews.com

Di qui, Bazzani si sposta sul prossimo Inter-Sampdoria e su come i blucerchiati potrebbe tirare uno scherzetto ai nerazzurri: “Il divario tecnico tra le due squadre è molto ampio, però, attenzione. La Samp entrerà in una partita dove hai poco da perdere e dove psicologicamente sei più leggero. Quindi può giocare al massimo delle proprie possibilità, mettendo il bastone fra le ruote dell’Inter. È chiaro che molto dipenderà da come giocheranno i nerazzurri: se questi saranno al 100%, la gara per la Samp sarà difficilissima. Stankovic deve sperare nella partita perfetta e che l’Inter non sia in serata. Solo così puoi uscire da San Siro con dei punti in mano”.

Poi, una parentesi anche su Mazzocchi. Non solo Bazzani ha raccontato per DAZN l’ultimo Salernitana-Spezia da lui decisa, ma conosce da tempo il terzino napoletano: “Ho detto a Pasquale che si sta meritando tutto quello che sta raccogliendo. Lo conosco da tempo, da quando l’ho allenato al Perugia nella mia esperienza da vice di Serse Cosmi. È un ragazzo di un’umiltà pazzesca, che ha una voglia di crescere da campione ed è uno che si allena sempre a duemila”.

Anche perché il nome di Mazzocchi è stato accostato all’Inter come eventuale rimpiazzo di Dumfries (tra i ‘sacrificabili’ per la questione bilancio): “Non è un accostamento che mi sorprende, anzi – continua Bazzani – Pasquale è pronto per fare il prossimo salto nella sua carriera: ha talmente fame ed è talmente umile che non si accontenta di quello che sta facendo. È una persona speciale. Ha forza, gamba e sa stare nei gruppi. Arriverà nelle mire dei club di prima fascia”.