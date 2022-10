“Non è l’unico…”: calciomercato Inter, Inzaghi lancia l’allarme in conferenza

Inter, l’annuncio di Simone Inzaghi in conferenza fa tremare i tifosi nerazzurri. Arriva la rivelazione di calciomercato.

Simone Inzaghi chiede il massimo alla sua Inter in vista della sfida di domani contro il Viktoria Plzen. Alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, la formazione nerazzurra ospita la formazione ceca per il match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023.

Il tecnico Simone Inzaghi cerca e chiede la vittoria ad ogni costo al fine di evitare rischi nell’ultimo turno della fase a gironi del torneo europeo. Servirà dare il massimo per raggiungere gli ottavi di finale di Champions e servirà l’aiuto di tutti.

Inter, Inzaghi su Skriniar

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match europeo, mister Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara contro il Viktoria Plzen. L’allenatore dell’Inter ha toccato diversi temi, tra cui il rinnovo contrattuale di Milan Skriniar, corteggiatissimo in estate dal Paris Saint-Germain.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “I soldi degli ottavi per il rinnovo di Skriniar? Ho dei dirigenti bravissimi a fare questo, sono fortunato. Se ne stanno occupando loro. Skriniar non è l’unico in questa situazione, il pensiero va anche ad altri giocatori. Spero che tutto possa risolversi celermente. Per quanto riguarda il suo contratto, speriamo. Non penso solo a lui, ma anche ad altri giocatori. So che i miei allenatori sono bravi, sono al lavoro per risolvere”.