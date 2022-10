Juventus, Vlahovic mastica amaro: annuncio netto per i tifosi

La Juventus non ha trascorso mesi all’altezza delle aspettative e adesso è stato Vlahovic in persona a parlare: l’annuncio è netto.

Dusan Vlahovic è arrivato tra le file della Juventus con il massimo dell’entusiasmo da parte dei tifosi bianconeri. Ha vissuto fin qui, però, anche dei momenti non semplicissimi, come lui stesso ha avuto modo di riferire. Queste le sue parole.

La Juventus ha nel mirino la gara da disputare contro il Benfica, questa sera alle ore 21:00. Adesso è vietato sbagliare, dal momento che in ballo ci sono da una parte l’eventuale passaggio del turno, dall’altra l’eventuale ancoraggio all’Europa League.

Di quanto vissuto in questo 2022, che non ha soddisfatto propriamente le aspettative dei tifosi bianconeri, ha voluto parlare anche lo stesso Dusan Vlahovic. Il rammarico per l’attaccante serbo è tanto, ma resta comunque la voglia di reindirizzare il cammino insieme ai propri compagni.

Juventus, a parlare stavolta è Vlahovic: questo il bilancio dell’attaccante bianconero sul 2022 che sta per terminare

Ai microfoni di ‘TNT Sports Brasil’ ha perciò parlato così Dusan Vlahovic, dicendo la sua su questo inizio di stagione non semplice: “Il 2022 poteva andare meglio sul piano personale e collettivo. Tutti i giorni voglio fare di più, voglio migliorare. Sempre si può migliorare e io cerco sempre di essere più forte del giorno prima”. “Non saprei – ha confessato – dare una valutazione esatta, ma si poteva fare meglio“.

Ha poi continuato: “Aspettative? Sarà importante mantenere la calma e la lucidità. Bisognerà pensare partita dopo partita. Il campionato è appena iniziato, è ancora lungo e può succedere di tutto. Noi siamo concentrati sul lavoro, lavorare più di tutti, essere calmi e vedremo cosa succederà”.