“Ti attaccavo al muro”: Moggi-Cassano, botta e risposta durissimo

Cassano, nel corso della ‘BoboTv’, ha replicato duramente ad un tweet pubblicato dall’ex direttore generale della Juventus Moggi.

Continua a far discutere Antonio Cassano. Nei giorni scorsi a fare notizia era stato il suo intervento nei confronti degli ex compagni di squadra di Diego Armando Maradona nel Napoli del primo Scudetto, definitivi degli “scappati di casa”. In queste ore invece, attraverso i microfoni della ‘BoboTv’, l’ex calciatore si è scagliato contro Luciano Moggi che su Twitter lo aveva invitato a portare maggiore rispetto verso Cristiano Ronaldo.

L’ex direttore generale della Juventus, in particolare, gli aveva rivolto il seguente messaggio: “Caro Antonio, dici che sono 4 anni che Ronaldo non ce la fa più? Mi permetto di suggerire la lettura della favola ‘la volpe e l’uva’ e di fare tesoro della sua morale”. Parole che, di fatto, hanno scatenato l’ira dell’opinionista. Il quale, dopo aver atteso due giorni, ha poi replicato in maniera veemente al post apparso sul popolare social network.

“Hai fatto dei disastri negli ultimi 20 anni e devi stare zitto se parliamo di morale o non morale. Adesso ti faccio uscire un pochettino dall’oltretomba visto che da 20 anni non si parla più di te. Io quando vado in giro per il mondo intero posso andare a testa alta. Tu invece hai ridicolizzato i milioni di tifosi della squadra di cui facevi il dirigente”. Cassano, in seguito, ha rivelato un retroscena di mercato riguardante un suo possibile trasferimento al club bianconero. Un’operazione non andata poi in scena, a causa proprio del rifiuto del barese

Cassano, che bordate a Moggi: le parole del barese

La Vecchia Signora, in particolare, in passato in più di un’occasione aveva provato ad acquistarlo e a portarlo a Torino, senza tuttavia incontrare il gradimento di Cassano. “A distanza di 20 anni ho fatto bene a non accettare gente come te ad essere dirigente mio, perché ho rifiutato la tua Juve per due volte, ben due volte”. Finito qua? Macché.

L’ex giocatore, infatti, ha concluso in maniera rabbiosa il suo intervento attaccando in maniera frontale Moggi. “Se io avevo a che fare con te, dopo due minuti ti attaccavo al muro”. Vicenda chiusa quindi per Cassano che, insieme al resto della ‘BoboTv’, prenderà parte ai Mondiali in Qatar attraverso un particolare format che prevede 22 pillole da 4/5 minuti. Per pensare alla kermesse, in ogni caso, c’è tempo. La prossima polemica via social è dietro l’angolo.