“Un ottimo portiere ma…”: Milan, Gazidis netto sull’ex rossonero

Gianluigi Donnarumma è uno dei tennisti più abili sul panorama non solo nazionale, ma Mondiale. Le sue prestazioni agli ultimi europei sono ancora impresse nella memoria di tutti e dopo un’annata difficile ‘Gigio’ sembra essere ritornato ai livelli del Milan, diventando titolare fisso nella squadra di Galtier.

Il primo anno al PSG è stato disastroso, il calciatore ha sofferto l’alternanza di Keylor Navas. In tanti discutevano sulla scelta di Donnarumma di lasciare il Milan e trasferirsi in Francia. Ora il calciatore si sta prendendo qualche rivincita, ma in casa rossonera si è tornato a discutere del portiere.

L’amministratore delegato del club campione d’Italia Ivan Gazidis ha raccontato il motivo dell’addio di Gigio ed è stato abbastanza chiaro: “In squadra c’erano troppi giocatori con contratti pesanti, tanti anche da nominare, ma se devo fare esempio penso a Bonucci e non solo”.

Milan, Gazidis su Donnarumma

Il dirigente ha continuato: “Avevano rinnovato anche Donnarumma, un ottimo portiere ma era un contratto enorme rispetto alle prestazione dei giocatori. Penso che c’erano almeno dieci giocatori di cui potrei fare l’esempio ed erano anche difficili da cedere”. Il dirigente ha spiegato manovre di calciomercato:

“L’unico modo per fare acquisti è spendere soldi, ma bisogna farlo in maniera efficace ed efficiente”. Gazidis ha trattato anche del rinnovo di Leao ma, in questo caso, ha avuto toni più pacati: “Non servono voci oltre a quelle di Paolo Maldini e ogni settimana già gli fanno domande sul rinnovo di Leao”.