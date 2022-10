Serie A, i top della giornata 11 scelti da voi: la prima in testa di Osimhen

Il Napoli vince anche a Roma, conquista l’undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Lo fa nel segno di Osimhen che per la prima volta è in testa alla classifica degli attaccanti. Victor a Roma ha realizzato un gol meraviglioso, pesante, per la prima volta durante la sua avventura in maglia azzurra ha determinato il risultato di un big-match.

La vittoria del Napoli a Roma è frutto anche della solidità difensiva, gli azzurri hanno tenuto benissimo il campo con una magistrale prova di Min-Jae Kim. Il centrale sudcoreano si conferma così ancora di più leader della classifica generale dei difensori.

4072 utenti sul nostro canale YouTube hanno scelto tra le nostre proposte riguardo all’ultimo turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

La Sampdoria ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato, ci è riuscito anche soprattutto per l’operato di Audero che ha parato un rigore a Dessers e compiuto altri interventi importanti. Completa il quadro dei migliori dell’ultimo turno Brahim Diaz, protagonista di una prova magistrale in Milan-Monza con una doppietta.

Audero è la scossa della Sampdoria

Il portiere della Sampdoria Audero ha dato la scossa alla sua squadra che ne aveva bisogno. È evidente che Stankovic abbia lavorato tanto sul carattere, sulla scossa di tipo mentale e il rigore parato a Dessers ha rappresentato adrenalina pura. Ovviamente ha inciso tanto anche sulla partita, con la Cremonese in vantaggio la storia sarebbe stata diversa.

Audero ha vinto con il 46% dei voti, insegue Milinkovic Savic al 42%. Il portiere del Torino è croce e delizia ma sulla bilancia della sua prestazione pesano tanto le parate. L’azione del gol di Deulofeu nasce da un suo errore nella costruzione dal basso ma tra i pali è esaltante, la parata su Beto nel finale è la copertina della vittoria del Torino.

Consigli poteva far meglio sul gol di Henry ma poi è stato decisivo con alcune parate di grande livello, spicca quella su Lasagna. Ha portato a casa l’11% dei voti dei nostri utenti.

Kim si conferma leader della difesa

Min Jae Kim porta a casa altri cinque punti come miglior difensore dell’ultimo turno, stacca gli inseguitori alla guida della classifica generale. Il centrale sudcoreano è stato dominante contro la Roma, ha vinto tanti duelli aerei, tenuto la difesa alta, lavorato bene in coppia con Juan Jesus. Ha incassato ill 70% dei voti dei nostri utenti, guida nettamente il blocco dei difensori.

Insegue Mazzocchi al 19%, la sua prestazione contro lo Spezia va in crescita. Non parte molto bene, poi cresce di livello e sblocca il risultato con un gol meraviglioso, una giocata alla Insigne.

La medaglia di bronzo è di Ola Aina (6% dei voti) che ha spinto tanto, in proiezione offensiva ha rappresentato un valore aggiunto. Ha avuto anche la capacità di mettersi con l’atteggiamento giusto a contribuire alla fase difensiva, quando il Toro era sul 2-1 e non aveva più la “benzina” per fare tutta la fascia.

Colley chiude al 5% questa speciale classifica, segna un gol fondamentale e a livello difensivo tiene botta nonostante l’ammonizione dopo sei minuti che poteva condizionare la sua prova.

Brahim Diaz guida la classifica dei centrocampisti

Brahim Diaz l’ha fatto di nuovo, ha realizzato un altro gol meraviglioso dopo quello alla Juventus. Assist di Tatarusanu, raccoglie palla tra le linee, punta l’area avversaria, beffa il maldestro intervento di Antov in copertura e fa gol. Non è finita qui, ne ha fatto anche un altro mettendo a segno così una pregevole doppietta.

Il trequartista spagnolo ha portato a casa il 53% dei voti, al secondo posto c’è Barella (26% dei voti) con il 26% delle preferenze. Ha fatto gol, è un’arma dell’Inter, apre le difese avversarie con i suoi movimenti ad accompagnare l’azione dei compagni. Sta tornando quello di un tempo, basta vedere l’intensità della gara di Firenze, è lui ad ispirare il gol del clamoroso 3-4.

Rabiot (16% dei voti) è stato giustamente criticato in più occasioni perché, pur essendo una mezzala con propensione all’inserimento, ha segnato pochissimo alla Juventus: soltanto 10 reti e 6 assist in 140 partite. Venerdì contro l’Empoli ha realizzato una doppietta e ha il merito di far partire l’azione della rete dell’1-0 con una sua accelerazione. Si piazza al terzo posto con il 16% delle preferenze.

Chiude la graduatoria dei centrocampisti Frattesi (5% dei voti),protagonista di tanti inserimenti importanti e decisivi, uno di questi vale il gol della vittoria contro il Verona.

Osimhen trascina il Napoli, vince la sfida con Lautaro Martinez

Lautaro Martinez si è procurato e ha trasformato un rigore, ha fatto un gol e l’assist a Barella nell’azione del primo gol. Dopo un periodo di difficoltà, si sta riprendendo l’Inter e a Firenze è stato un trascinatore. Nella nostra classifica, però, chiude al secondo posto (27% dei voti) perché Osimhen ha vissuto una serata particolarmente importante.

Ha segnato un gol fantastico, per la prima volta nella sua avventura napoletana ha determinato un big-match, realizzando una rete decisiva per la preziosa vittoria del Napoli sul campo della Roma. Contro i giallorossi è tornato in campo dal primo minuto dopo 46 giorni e due spezzoni di gara in cui è stato decisivo, contro l’Ajax e il Bologna. È a quota cinque gol stagionali, tre nell’arco di tre partite consecutive.

Al terzo posto c’è Felipe Anderson (8% dei voti) che alla Lazio ha fatto anche il vice Immobile con caratteristiche completamente diverse. Parte al centro dell’attacco ma interpreta l’attacco mobile e dinamico della Lazio di Sarri, viene incontro ai compagni, fraseggia, inventa giocate di qualità e realizza il gol dello 0-2 a Bergamo.

Chiude la graduatoria Pellegri (7% delle preferenze), una vittoria di Juric che ci ha creduto sempre, anche quando l’attaccante ex Genoa attraversava tanti problemi fisici. Ha fatto il centravanti da Toro, con il lavoro sporco, la protezione del pallone e poi ha realizzato il gol-vittoria per i granata alla Dacia Arena.

CLASSIFICA UNDICESIMA GIORNATA

PORTIERI

Audero 5 punti

Milinkovic Savic 3 punti

Consigli 2 punti

DIFENSORI

Kim 5 punti

Mazzocchi 3 punti

Ola Aina 2 punti

Colley 1 punto

CENTROCAMPISTI

Brahim Diaz 5 punti

Barella 3 punti

Rabiot 2 punti

Frattesi 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Felipe Anderson 2 punti

Pellegri 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Vicario 17 punti

Maignan 10 punti

Meret 8 punti

Perin 7 punti

Silvestri 7 punti

Milinkovic Savic 7 punti

Handanovic 6 punti

Radu 5 punti

Audero 5 punti

Falcone 4 punti

Provedel 3 punti

Montipò 3 punti

Carnesecchi 2 punti

Dragowski 2 punti

Musso 2 punti

Di Gregorio 2 punti

Consigli 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Mazzocchi 10 punti

Smalling 8 punti

Udogie 6 punti

Dumfries 5 punti

Milenkovic 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

Soppy 3 punti

Mario Rui 3 punti

Theo Hernandez 3 punti

Demiral 3 punti

Baschirotto 3 punti

Bijol 3 punti

Dimarco 2 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Scalvini 2 punti

Ola Aina 2 punti

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 17 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Tonali 10 punti

Anguissa 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Barella 6 punti

Bennacer 5 punti

Zielinski 5 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Lovric 2 punti

Rabiot 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Frattesi 1 punto

Vlasic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

Hjulmand 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Calhanoglu 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 14 punti

Dybala 10 punti

Osimhen 7 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Lautaro Martinez 6 punti

Rafael Leao 5 punti

Simeone 5 punti

Beto 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Felipe Anderson 3 punti

Lauriente 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Lookman 2 punti

Zaccagni 1 punto

Pellegri 1 punto

Berardi 1 punto

Gytkjaer 1 punto