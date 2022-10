Calciomercato Inter, oggi cambia tutto: offerta top e incontro in arrivo

L’Inter, nella giornata odierna, proverà a chiudere un’operazione: l’offerta è sul tavolo, si attende soltanto la risposta del calciatore.

Il risveglio, in casa Inter, non poteva essere migliore. Grazie al 4-0 rifilato al Viktoria Plzen i nerazzurri si sono qualificati agli ottavi di finale di Champions eliminando il Barcellona (scivolato in Europa League). Tutte le preoccupazioni, generatesi in fase di sorteggio, sono state spazzate via: la squadra di Simone Inzaghi, ad eccezione del ko iniziale con il Bayern, ha fornito sempre prestazioni all’altezza in Europa e ora può festeggiare il raggiungimento del primo obiettivo stagionale.

Il club, ora, conta di chiudere in maniera positiva la trattativa riguardante il rinnovo del contratto di Milan Skriniar (in scadenza a giugno). Le parti, in questi giorni, si sono avvicinate ed ora l’amministratore delegato Beppe Marotta punta a piazzare l’affondo decisivo. Il summit con il suo agente avrà luogo oggi e nell’occasione il dirigente metterà sul piatto una nuova proposta economica, ritenuta adeguata al valore dello slovacco.

Per lui, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è pronto un accordo fino al 2027 a 6.5 milioni netti. La stessa cifra, per capirsi, percepita da altri due totem della squadra: Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Un bel salto in avanti per il difensore, fermo al momento a quota 3.6. Le posizioni sono definite ma produrre la fumata bianca, in ogni caso, non si preannuncia facile.

Inter, oggi l’incontro per il rinnovo di Skriniar

Sullo sfondo infatti resta sempre il Paris Saint Germain, che già in estate aveva tentato di farsi avanti senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” di Marotta. Ora ecco il nuovo assalto del direttore sportivo dei francesi Luis Campos, disposto a garantirgli uno stipendio monstre ed inaccessibile per le casse nerazzurre: si parla di circa 9 milioni. Un corteggiamento destinato ad andare avanti nei prossimi giorni. Ecco perché, per il dirigente nerazzurro, sarà fondamentale provare ad accelerare i tempi.

Al momento ogni scenario appare plausibile perfino quello che prevede (in caso di mancato accordo Skriniar-Inter) un addio a gennaio sulla base di una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni. A fare la differenza, alla fine, sarà la volontà del calciatore al quale Simone Inzaghi, di recente, ha più volte affidato la fascia da capitano. Il presidente Steven Zhang, a riguardo, si è detto ottimista: “È un giocatore incredibile e lui sa quanto io ci tenga che rimanga. Il rinnovo? Sono fiducioso che ci riusciremo”. Basterà? Le variabili in campo sono tante, tutto può ancora accadere.