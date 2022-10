DIRETTA Fiorentina-Istanbul Basaksehir: segui la partita LIVE

Fiorentina chiamata al penultimo atto della fase a gironi in Conference League: segui la partita contro l’Istanbul Basaksehir LIVE

In campionato il rendimento è ancora lontano da quelle che erano le aspettative dell’estate. E in Europa, spesso la Fiorentina si è mostrata claudicante. Ciò detto basterà un solo punto ai viola questa sera per blindare il passaggio del turno e giocarsi una chance alla prossima fase.

Ospite al Franchi sarà l’Istanbul Basaksehir, che all’andata ha impartito una severa lezione agli uomini di Vincenzo Italiano. Questa sera, per i toscani, non c’è in palio solo la qualificazione ed un eventuale aggancio al primo posto. C’è anche il riscatto dopo la brutta figura compiuta in Turchia.

Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Istanbul Basaksehir

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano.

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Caicara, Tekdemir, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar. Allenatore: Emre Belozoglu.