Milan, salti di gioia per il top: esultano anche Pioli e Maldini

Dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria, per il Milan di Pioli e Maldini c’è un altro importante riconoscimento.

Questi due giorni di Champions League sono stati molto positivi per le squadre italiane. Tranne la Juventus, infatti, hanno vinto tutti i team del nostro paese. Il Napoli ha confermato il proprio dominio nel girone contro i Rangers, l’Inter si è qualificata agli ottavi di finale, mentre il Milan ha fatto un passo enorme verso il passaggio del turno.

I rossoneri, infatti, hanno sconfitto la Dinamo Zagabria per 0-4. Nonostante il risultato netto, il Milan ha dovuto penare un po’ prima di sbloccare la gara a fine primo tempo con il colpo di testa di Gabbia. Con il successo di martedì sera, gli uomini di Stefano Pioli hanno più di un piede agli ottavi di finale.

Al Milan, di fatto, per qualificarsi alla fase eliminatoria basta anche un pareggio la settimana prossima in casa contro il Salisburgo. L’accesso agli ottavi sarebbe sicuramente una manna dal cielo per Pioli e Maldini che, però, possono esultare anche per un altro premio riconosciuto ad un giocatore rossonero.

Milan, che gioia per Pioli e Maldini: Leao eletto miglior giocatore portoghese del mese

Rafael Leao, infatti, è stato premiato come miglior giocatore portoghese del mese. L’attaccante rossonero ha così commentato per questo riconoscimento: “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me. E’ il riconoscimento del lavoro che sto facendo con il Milan. E’ la seconda volta che vinco questo premio, e sono molto felice. Spero di continuare a fornire gioia ai tifosi portoghesi”.

Dopo il premio di miglior giocatore della Serie A dell’anno scorso, questo per Leao è il secondo riconoscimento in poche settimane. Il portoghese, di fatto, è diventato l’uomo chiave per il Milan di Stefano Pioli.