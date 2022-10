Ronaldo, la Procura chiarisce: la carta non è stata ritrovata

La Procura di Torino ha deciso di chiarire la questione Cristiano Ronaldo, che tiene banco in casa Juventus

La Juventus è finita nel mirino dell’opinione pubblica non solo per le questioni sportive. La squadra sta andando malissimo e ha fallito la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Champions League. E anche in campionato le cose vanno male, con la vetta della classifica distante dieci punti. Inoltre, negli ultimi giorni sono emersi sviluppi sull’indagine relativa alle plusvalenze e alla famosa ‘carta Ronaldo‘.

Intanto, la Procura della FIGC ha chiesto alla Procura di Torino il materiale relativo all’indagine, per avere chiarezza su tutte le persone coinvolte. Una situazione delicatissima per la Juventus, che nei giorni scorsi ha diramato un comunicato ufficiale. Intanto, davanti alle telecamere i dirigenti non si sono esposti.

Juventus, la carta Ronaldo esiste ma non è stata trovata

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, la carta relativa a Cristiano Ronaldo e a un accordo con la Juventus non depositato in Lega, esiste. Tuttavia, non è stata trovata. Dalla Procura si sa dell’esistenza di questa carta dalle indagini e dalle intercettazioni e CR7 avrebbe avuto un accordo diverso rispetto ai compagni di squadra. Questo documento potrebbe portare a delle sanzioni sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sportivo per il club bianconero.

La Juve, intanto, non ha presentato ancora una difesa. Sfrutterà tutti i venti giorni a disposizione per mettere in atto, appunto, una difesa solida in tribunale. Il processo non è ancora iniziato, ma avrà diverse ‘carte’ da scoprire ancora.