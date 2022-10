Infortunati Milan, la verità su Diaz e il ritorno di Ibrahimovic

Punto interrogativo sugli infortunati Milan e sui possibili tempi di recupero. Cresce l’ottimismo su Diaz, il quale potrebbe tornare subito a disposizione di Pioli già dall’imminente impegno in Champions League

Pioli dovrà fare i conti con l’elenco degli infortunati in vista dei prossimi impegni in campionato e Champions League, prima della pausa Mondiale. Non è escluso che il tecnico rossonero possa recuperare subito Diaz.

Il fantasista spagnolo, dopo una super prestazione in campionato contro il Monza, ha accusato un leggero affaticamento muscolare. Allarme praticamente già rientrato, ma non è escluso che il numero 10 del Milan possa accomodarsi in panchina nella sfida europea.

Confermati i ritorni di Calabria e Florenzi per il prossimo gennaio 2023, mentre restano da valutare i tempi di recupero di Ibrahimovic. L’attaccante svedese procede spedito verso il ritorno con il suo piano recupero personalizzato.

Infortunati Milan, le condizioni di Maignan: Mondiale a rischio?

Massima attenzione anche alle condizioni di Maignan e ai suoi tempi di recupero. Il portiere francese, dopo la recente ricaduta al polpaccio, potrebbe stare fuori per altri 15-20 giorni. Maignan dovrebbe tornare in campo per la 14^ o 15^ giornata di campionato.

A rischio anche la sua presenza al Mondiale? No. La sensazione è che l’estremo difensore possa recuperare in tempo per rispondere presente alla spedizione in Qatar della compagine transalpina. Trapela massimo ottimismo.