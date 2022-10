Inter, divergenze coi pagamenti: l’annuncio di Antonello

Il dirigente dell’Inter Alessandro Antonello torna su di una questione spinosa e fa chiarezze circa alcune divergenze riguardo i pagamenti.

Oggi giornata importante in casa Inter con l’assemblea dei soci. E’ stata l’occasione per toccare diversi temi, sia aziendali che sportivi. L’Inter, nelle intenzioni della dirigenza, riparte più forte di prima.

La qualificazione agli ottavi di Champions League è una grande iniezione di fiducia e di liquidità, in un momento in cui i nerazzurri ne hanno bisogno. Anche a causa della vicenda con lo sponsor Digitalbits, il quale non ha ancora versato i pagamenti pattuiti, recando quindi un danno alle casse nerazzurre.

In casa Inter si è parlato quindi dell’opzione di cercare una nuova sponsorizzazione. A fare chiarezza sulla cosa ci ha pensato il dirigente nerazzurro Alessandro Antonello che, intervenuto durante l’assemblea, ha voluto rassicurare i soci.

Inter, nodo sponsorizzazione: “Intraprese tutte le azioni necessarie”

“La crisi delle cryptovalute ha impattato molto sui ricavi del nostro club.” ha dichiarato Antonello. “Mi riferisco in particolar modo all’accordo con Digitalbits. Gli importi relativi alla sponsorizzazione non ci sono stati versati per motivazione per noi infondate e quindi stiamo agendo di conseguenza.”

L’Inter ha oscurato lo sponsor su tutte la divise eccetto quelle della prima squadra maschile. Antonello però assicura che i nerazzurri stanno guardando anche ad altre opzioni: “Stiamo trattando per risolvere la vertenza, ma allo stato attuale delle cose è difficile prevederne l’esito. Nel frattempo ci siamo attivato sul mercato per trovare nuovi partner che possano effettivamente subentrare il prima possibile.”