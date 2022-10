Lotito scaccia via la Juve: calciomercato Lazio, il club sborsa i milioni

Il presidente della Lazio Lotito spegne i sogni della Juve: i capitolini pronti ad offrire una ricca offerta per gelare i bianconeri.

La Juventus nella prossima estate andrà incontro all’ennesima rivoluzione. Il futuro di Massimiliano Allegri è quanto mai incerto e molto dipenderà dai risultati che l’allenatore conseguirà nelle prossime settimane. Quello di alcuni giocatori (Juan Cuadrado ed Alex Sandro) invece appare già segnato, con il club intenzionato a puntare su altri profili: il primo della lista è Sergej Milinkovic-Savic tuttavia strapparlo alla Lazio si preannuncia molto complicato.

Il presidente Claudio Lotito, come confermato da lui stesso in una recente intervista, a breve cercherà di incontrare l’agente del serbo al fine di iniziare a parlare del rinnovo del contratto. Il centrocampista, infatti, andrà in scadenza a giugno 2024 e l’intenzione dei biancocelesti è quello di blindarlo, in modo tale da spegnere le voci riguardanti non soltanto l’interesse dei bianconeri ma anche di alcune squadre della Premier League (Manchester United in primis).

Per lui, in particolare, è pronto un lungo prolungamento con conseguente aumento dell’ingaggio. L’incontro, salvo sorprese, andrà in scena al termine dei Mondiali in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Nel frattempo, a svelare le cifre che la Lazio metterà sul piatto ci ha pensato ‘Il Messaggero”.

Lazio, la proposta a Milinkovic-Savic per spegnere l’interesse della Juve

I capitolini, stando a quanto si legge nell’edizione odierna del quotidiano, hanno intenzione di offrire al calciatore un quinquennale a 5 milioni netti all’anno (comprensivi di alcuni bonus legati a determinati obiettivi). Un bel salto per Milinkovic-Savic, fin qui fermo a quota 3.2 milioni. Una proposta che, di fatto, gli consentirebbe di sorpassare Ciro Immobile (4) e diventare l’elemento più pagato della rosa.

La crescita del serbo, negli ultimi anni, è stata esponenziale ed in questa stagione ha già totalizzato 5 reti e 7 assist. Numeri da top player assoluto. Da qui la decisione della Lazio di gratificarlo e renderlo sempre più il simbolo della squadra di Maurizio Sarri. Ora si aspetta soltanto la replica del diretto interessato. La Juventus, intanto, resta alla finestra ma è consapevole che le possibilità che debba spostare altrove i riflettori sono in aumento.