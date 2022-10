Milan, salti di gioia per Pioli: tifosi al settimo cielo, infortunio smaltito

Pioli può tornare a contare su uno degli elementi più utili al Milan nell’ultimo periodo: il calciatore è guarito e può tornare col Torino

Il Milan ha confinato la sconfitta con il Napoli prima della sosta al classico incidente di percorso. In campionato, la squadra di Stefano Pioli procede spedita: quattro vittorie nelle ultime quattro. L’ultimo turno prima del turno infrasettimanale di Champions League ha concesso ai rossoneri di ripresentarsi in seconda posizione.

Il Napoli rimane in scia: tre punti separano infatti i rossoneri dalla formazione di Luciano Spalletti. Gap assolutamente colmabile. A maggior ragione se il tecnico di Parma può tornare ad affidarsi agli elementi più in forma di questa fase di stagione. Per il match di domani sera contro il Torino, l’allenatore milanista schiererà una pedina importante.

Milan, Brahim Diaz torna a disposizione: lo spagnolo ha smaltito la contrattura e può riprendersi la squadra di Pioli

Il trequartista spagnolo Brahim Diaz ha messo nel mirino il Torino. Come rivelato dal ‘Corriere della Sera’ in edicola questa mattina, il calciatore andaluso di Stefano Pioli ha smaltito la contrattura muscolare che lo ha costretto a restare in panchina nel match vinto agevolmente contro la Dinamo Zagabria.

Dopo la splendida doppietta al Monza, il ragazzo di Malaga può tornare dal primo minuto nella sfida contro la formazione di Ivan Juric. Nel campionato attuale, Brahim Diaz ha già firmato quattro reti in nove partite, eguagliando il bottino realizzativo ottenuto nella stagione 2020-2021, durante il suo primo anno di Milan. Ed ora ha tutto il resto del torneo per migliorarsi.

Il suo inserimento nei meccanismi tattici di Pioli è completo ed in questo momento rappresenta una certezza per il tecnico che domani sera dovrebbe schierarlo alle spalle di Origi. Il belga ex Liverpool, infatti, secondo il ‘Corriere della Sera’ dovrebbe sostituire Olivier Giroud in prima linea.