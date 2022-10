Milan, tutto confermato: l’annuncio di Pioli è una manna dal cielo

Notizie importanti per i tifosi del Milan. E’ arrivato l’annuncio di Stefano Pioli, la notizia è una manna dal cielo.

La Serie A torna in campo dopo gli impegni in Europa, e si attende di capire se ci sarà ancora predominio assoluto da parte del Napoli o se il Milan riuscirà a farsi sotto in maniera importante. Gli azzurri giocano contro il Sassuolo, una partita complicata vedrà il grande supporto dello Stadio Diego Armando Maradona, pieno per l’occasione.

Dall’altra parte, la squadra rossonera affronta il Torino fuori casa. Anche in questo caso, per i ragazzi di Pioli il match è molto complesso. I granata hanno bisogno di punti, dare una risposta concreta ai proprio tifosi dopo un avvio di stagione non particolarmente brillante.

E cosi per il Milan l’obiettivo è quello di tenere il passo del Napoli, anche se per entrambe gli impegni di questo weekend rappresentano dei veri e propri scogli. In casa rossonera, però, ci sono due grandi notizie che fanno ben sperare anche i tifosi.

Milan, annuncio di Pioli: doppio recupero per il Torino

La speranza, per tanti tifosi rossoneri, era quella di riavere in breve tempo un giocatore importante come Brahim Diaz, ai box a causa di un infortunio. A confermare il rientro del numero 10 rossonero ci ha pensato Stefano Pioli che, oltre a dare notizie su Brahim, ha anche parlato di un altro recupero importante.

“Dest e Brahim sono recuperati e sono disponibili per giocare”, ha detto Pioli in conferenza stampa, confermando dunque anche il rientro dell’esterno. “Stiamo giocando tanto, metterò in campo la formazione migliore per quelle che sono le condizioni dei miei giocatori”, ha ancora perseguito l’allenatore del Milan.