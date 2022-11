Jovic scarica la Fiorentina: l’annuncio che non fa piacere al club

Jovic, autore di una stagione in chiaroscuro, pensa già al futuro: la Fiorentina considerata soltanto una tappa provvisoria.

Un rapporto mai del tutto sbocciato che, con il passare delle settimane, si è più volte incrinato. Fino ad arrivare alla rottura definitiva. È destinata a concludersi già a giugno l’avventura alla Fiorentina di Luka Jovic, protagonista di un avvio di stagione in chiaroscuro. Il motivo è da ricercare nella volontà dell’ex Real Madrid di provare a tornare quanto prima in un top club. Quello che la viola, a suo parere, non è.

Il serbo era sbarcato in città a luglio e nelle intenzioni della società sarebbe dovuto essere il colpo-capolavoro. L’innesto giusto, affamato da rivalsa dopo anni complicati, per aumentare il livello qualitativo della rosa e dare la caccia ad un trofeo concreto (Conference League e Coppa Italia). La formula studiata insieme alle Merengues aveva fatto esultare la tifoseria: acquisto a costo zero, ingaggio da 2.5 milioni per i primi due anni ed il 50% della futura cessione da destinare agli spagnoli.

Tutto perfetto. Poi, però, il calciatore non è riuscito a dare seguito alle parole pronunciate al suo arrivo (“voglio fare 30 gol”). In 18 apparizioni complessive appena 6 reti, a fronte di una lunga serie di prestazioni deludenti che hanno allarmato l’ambiente. L’ultima domenica contro lo Spezia, risolta proprio dalla punta inserita al suo posto ovvero Arthur Cabral. Il tecnico Vincenzo Italiano, in più di un’occasione, ha provato a difenderlo (“va riattivato in tutto quello che può essere un calciatore”) ma di certo si aspettava di più da un elemento del suo calibro.

Jovic scarica la Fiorentina: le parole dell’ex Real Madrid

Ad esacerbare ulteriormente gli animi ci ha pensato lo stesso Jovic. Il quale, nel corso di un’intervista concessa al portale serbo ‘ATV’, ha spiegato di considerare Firenze una tappa provvisoria della sua carriera. “Avevo offerte anche da club più grandi, ma ho deciso di venire alla Fiorentina. Ho fatto un grande sacrificio economico accettando l’offerta dei viola”.

In seguito, sono arrivate le dichiarazioni che di certo non verranno apprezzate dalla società e dalla tifoseria. “Ritengo che la Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per ritrovare la forma migliore e tornare di nuovo in un grande club”. Parole che testimoniano quanto siano freddi i rapporti tra le parti. La stagione è iniziata da poco meno di 3 mesi e Jovic parla già del suo addio ai colori viola.