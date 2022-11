Juve-PSG, due assenze all’ultimo momento: c’è l’annuncio

Domani scendono in campo la Juve ed il Paris Saint Germain. Due assenze dell’ultimo momento, è arrivato l’annuncio.

Alla Juve serve dare uno scossone. I tifosi si aspettano un cambiamento di rotta netto, soprattutto per lasciarsi alle spalle quelli che sono stati risultati tremendamente negativi in questa fase iniziale della stagione. Se è vero che in campionato la squadra bianconera ha inanellato una serie di vittorie consecutive (tre) che fanno ben sperare, in Champions il discorso è molto diverso.

Soltanto tre punti raccolti in questa fase a gironi, e la consapevolezza di non poter superare il turno. Resta il terzo posto, quello per scivolare in Europa League e provare a salvare la faccia in ambito europeo. Raggiungerlo, però, resta complicato soprattutto per un andamento preoccupante che va avanti da diverso tempo.

Domani si scende in campo per l’ultima partita del gruppo, quella contro il Paris Saint Germain. La vittoria è l’unico risultato possibile, ma tutt’altro che semplice da portare a casa. I parigini, infatti, hanno bisogno a loro volta dei tre punti per non rischiare di finire secondi alle spalle del Benfica che invece affronterà il Maccabi Haifa, con gli israeliani che a loro volto si giocato il terzo posto con la Vecchia Signora.

Juve-Psg, due assenze per Galtier: arriva l’annuncio

Allegri e Galtier si preparano per un match che mette in palio tre punti importanti per entrambe le squadre. L’allenatore dei francesi, però, dovrà far fronte ad un problema in termini di infortuni, come annunciato dalla Francia proprio in questi minuti.

Il Paris Saint Germain, infatti, per la sfida di domani non potrà contare su due giocatori, come riportato da organi di stampa francesi tra i quali ‘ParisTeam.it’. Da una parte Kimpembe, che ha rimediato un infortunio al tendine d’Achille rimediato durante l’allenamento, e dunque non sarà presente per la partita.

Oltre al difensore, anche Keylor Navas non sarà convocato. Per il portiere un problema alla schiena che lo costringerà a restare al centro sportivo per smaltire l’infortunio. Due assenze per Galtier, con Kimpembe che è rimasto fuori per buona parte della stagione proprio a causa di infortuni.