Milan, ritorna il calciomercato: spunta un pezzo grosso, tifosi euforici

Potrebbe profilarsi un duello di mercato tra Milan e Barcellona per l’arrivo di una vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Stasera il Milan contro il Salisburgo si giocherà il primo obiettivo stagionale. I rossoneri, a 90′ dalla fine della fase a gironi di Champions League, hanno un punto di vantaggio proprio sugli austriaci. Due risultati su tre quindi per volare agli ottavi.

Obiettivo reso alla portata da un buona fase a gironi che ha visto i rossoneri perdere solo contro il Chelsea. E proprio con i blues potrebbero nascere interessanti intrecci di mercato in vista della prossima sessione. Il Milan infatti, come riporta Sport, avrebbe messo gli occhi su Jorginho.

L’ex Napoli è intenzionato a concludere la sua avventura in Premier League e la prospettiva di un ritorno in patria, dove ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi partenopei, potrebbe allettarlo e non poco. Soluzione che, logicamente sarebbe ottima anche per i rossoneri che potrebbero mettere la mani su un calciatore esperto con una grande esperienza in Serie A e in Europa.

Milan, idea Jorginho: occhio però al Barcellona

Ad insidiare i propositi del Milan c’è però il Barcellona di Xavi. I catalani sono da tempo sulle tracce di Jorginho. L’ex Napoli rappresenterebbe per loro un elemento ideale per il centrocampo. Addirittura il Barcellona vorrebbe prenderlo già nella sessione di mercato di gennaio.

Jorginho dal canto suo ha fatto sapere di voler concludere la stagione al Chelsea e solo dopo valutare tutte le opzioni sul tavolo. Ma l’esigenza del Barcellona potrebbe cambiare le possibilità. I blaugrana inoltre fanno molto affidamento sul fatto che le regole sugli ingaggi in Spagna potrebbero presto essere allegerite.