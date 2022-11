I tre motivi per cui è meglio che la Juventus vada in Europa League

La Juventus questa sera affronterà il PSG, nonostante l’eliminazione dalla Champions: ecco perché l’Europa League ora è fondamentale.

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il PSG, consapevole della mancata qualificazione agli ottavi di Champions. Non accadeva dal 2014 che i bianconeri non passassero la fase a gironi. Ma, adesso, l’obiettivo principale dev’essere Europa League per tre motivi ben precisi.

Il percorso in Champions League porta con sé non solamente soddisfazioni a livello sportivo, ma anche risvolti sotto il punto di vista economico. Non qualificarsi agli ottavi ha, perciò, fatto perdere alla Juventus una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

L’analisi svolta da ‘Calcio e Finanza’, infatti, non lascia molti dubbi. L’Europa League potrebbe andare in tal senso a mitigare le perdite registrate. Per la Juve è ancora aperta la questione della conquista del terzo posto, con il Maccabi Haifa che si è dimostrato un avversario scomodo. Ecco perciò perché conviene alla Vecchia Signora scendere nell’altra competizione.

Juventus, l’Europa League dev’essere l’obiettivo: le cifre parlano e il terzo posto può far comodo ai bianconeri

La Juventus, quindi, questa sera scenderà in campo contro il PSG per l’ultima sfida della fase a gironi di Champions League. Importante, dopo l’eliminazione dalla competizione, è non perdere il terzo posto del Gruppo H, per scendere direttamente in Europa League.

Secondo quanto riferito da ‘Calcio e Finanza’, conquistare quest’obiettivo significherebbe intanto ricevere 500mila euro per l’ingresso nella competizione con l’impegno dei 16esimi. Inoltre, un percorso liscio e netto fino alla finale potrebbe portare altri 14,9 milioni di euro complessivi, dovuti ai vari passaggi di livello (ottavi, quarti, semifinale, finale). Che andrebbero ad aggiungersi ai 52 milioni della Champions ottenuti fin qui.

Altro motivo più che valido fa riferimento al guadagno di più punti in ottica ranking UEFA. E l’ultimo, ma non per importanza, sta nel fatto che vincendo il premio finale, il club potrebbe già qualificarsi direttamente ai gironi di Champions della prossima stagione, in prima fascia. A prescindere dalla posizione in Serie A. Per i bianconeri non perdere il pass per l’Europa League, quindi, è ora più che mai una sfida decisiva.