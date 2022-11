Serie A, i peggiori della giornata 12: male il Milan di Leao, in calo la Lazio

Analizziamo meglio quali sono stati i peggiori giocatori della dodicesima e ultima giornata di Serie A. Malissimo il Milan di Pioli.

L’ultima giornata di campionato ha messo in mostra ancora una volta il Napoli di Spalletti. Il club azzurro continua a vincere in Serie A ed allunga sulle inseguitrici, complici i clamorosi ko di Lazio e Milan. Bene Atalanta e Roma che vincono con un pò di sofferenza, in ripresa Inter e Juve con i bianconeri che si salvano a Lecce.

Vediamo meglio quali sono state le maggiori delusioni di questa giornata: Lazio e Milan hanno subito ko imprevisti, e sono diversi i giocatori con grosse colpe. Dopo un inizio stagione di grande livello prima battuta d’arresto per Provedel, tra i peggiori in campo contro la Salernitana. Male anche Romagnoli, in difficoltà sull’attacco del club campano.

In casa Milan si rimpiange ancora Mike Maignan: il portiere francese è ancora infortunato e Tatarusanu non dà ancora grandi garanzie. L’estremo difensore non è l’unico colpevole, giornata storta anche per Kalulu e Tomori con il primo colpevole sui gol granata. Tra i difensori male anche gli espulsi Dawidowicz e Nikolaou, al primo non basta il gol per guadagnare l’insufficienza. Disastro assoluto per le difese di Sampdoria e Sassuolo, in particolare il club emiliano è anch’esso preda dell’assalto del Napoli di Spalletti.

Serie A, quanti top tra centrocampisti e attaccanti

Lo scorso anno è stata una delle sorprese, ma questa stagione è molto negativa per Bajrami. La prestazione del trequartista contro l’Atalanta è disastrosa, tanti errori ed il giocatore è avulso dal gioco. La difesa non ha fatto bene, ma anche Matias Vecino ha vissuto una giornata storta: il centrocampista sciupa due occasioni clamorose, manca il raddoppio ed è tra i protagonisti negativi nella sconfitta.

Charles De Ketelaere è una delle sorprese negative in estate. Il calciatore belga fatica ad ambientarsi, Pioli lo ha inserito sullo 0-2 ma il calciatore non riesce a darsi una scossa. Giornata ancora storta per il giocatore.

Brutta sconfitta per il Milan e forse il principale colpevole è Rafael Leao. Il campione portoghese fallisce due occasioni clamorose davanti alla porta sullo 0 a 0 e Pioli lo ha sostituito all’intervallo. Tornando a clamorose occasioni fallite non possiamo non parlare di Tammy Abraham: il centravanti fallisce un gol clamoroso a porta vuota, ma fortunatamente per lui non è decisivo.

Sempre in Verona-Roma fatica ancora a sbloccarsi Henry. Il centravanti è una delle delusioni della stagione, troppi errori e un giocatore poco incisivo. Situazione simile anche per Luka Jovic; il centravanti serbo come Abraham sciupa incredibili palle gol, ma la sua squadra riesce ad espugnare la Spezia. Delude anche Pinamonti, ancora a secco e che non riesce a incidere nella trasferta di Napoli.