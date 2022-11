Juventus, Allegri suda freddo: caos e polemiche sui social

La Juventus sta giocando in questi minuti contro il PSG, ma su Massimiliano Allegri ci sono già tantissime polemiche.

Da pochi minuti è terminato il primo tempo tra la Juventus ed il PSG con il risultato in parità. La gara è stata sbloccata al 15’ da Mbappé con un bellissimo gol. Il fuoriclasse francese, infatti, dopo aver saltato facilmente Gatti, ha battuto Szczesny con un tiro a giro che ha baciato il palo prima di entrare in rete.

Dopo tre minuti dal gol di Mbappé, la Juventus ha sfiorato il pareggio con la conclusione di Locatelli, che è terminata di pochissimo fuori. La gara dell’Allianz Stadium è stata molto vibrante fino adesso, visto che prima Messi e poi Miretti sono andati vicinissimi al gol.

La Juventus è comunque riuscita a pareggiare nei minuti finali della prima frazione di gara. I bianconeri, infatti, sono andati in gol con il tap-in di Bonucci. Nonostante questo risultato, che permetterebbe ai bianconeri di ‘retrocedere’ in Europa League, Massimiliano Allegri è al centro di tantissime polemiche.

Juventus, i tifosi contro Allegri: “Deve essere esonerato se arriva ultimo nel girone”

‘La Vecchia Signora’, infatti, non può assolutamente permettersi di perdere questa sera, soprattutto se si considera che anche il Maccabi Haifa sta pareggiando 1-1 in casa contro il Benfica. La Juve, quindi, nonostante il vantaggio della differenza reti sul team israeliano, se vuole andare in Europa League, deve cercare di difendersi dai continui attacchi del PSG di Messi e Mbappé.

Tanti tifosi bianconeri, infatti, su ‘Twitter’ non vogliono neanche pensare alla possibilità di non vedere la propria squadra del cuore fuori dall’Europa già ai primi di novembre: “Se la Juventus arriva ultima nel girone, Massimiliano Allegri deve essere esonerato”.