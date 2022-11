“Firma senza clausola”: Roma, svelato il piano di Pinto

La Roma ha iniziato a pianificare le prossime mosse. Il direttore generale Pinto conta di chiudere un’operazione senza la clausola.

Ha già iniziato a programmare il futuro la Roma. Il club nei prossimi giorni intensificherà i contatti con l’entourage di Ola Solbakken al fine di ottenere il definitivo “sì” del norvegese. La sua avventura con la maglia del Bodo/Glimt è agli sgoccioli ed i giallorossi intendono muoversi subito per bruciare la concorrenza degli altri club interessati. Il direttore generale Tiago Pinto, al tempo stesso, proverà a blindare anche un top player.

Si tratta di Paulo Dybala, giunto nella capitale in estate al termine di un lungo corteggiamento. Il suo impatto nella nuova realtà è stato fin da subito positivo: per lui, in totale, 7 reti e 2 assist in 11 apparizioni complessive. La lesione al retto femorale sinistro, rimediata nel corso della gara vinta ai danni del Lecce, lo ha poi fatto uscire dai radar tuttavia la società è intenzionata a puntare forte su di lui nei prossimi anni.

Da qui l’intenzione del manager di calendarizzare presto un incontro con il suo agente, così da iniziare a gettare le basi del rinnovo. Due le volontà della Roma: in primis, estendere la durata dell’attuale contratto in scadenza a giugno 2025. Durante il summit poi, stando a quanto riportato oggi da ‘Sportmediaset’, si cercherà di eliminare la clausola rescissoria da circa 20 milioni concordata tra le parti negli scorsi mesi.

Roma, si lavora per eliminare la clausola rescissoria di Dybala

Dybala al momento percepisce 4.5 milioni netti all’anno più alcuni bonus. L’idea è quella di proporre all’argentino un nuovo accordo fino al 2026 con conseguente adeguamento dell’ingaggio in modo tale da renderlo sempre più un simbolo della squadra di José Mourinho e spegnere l’interesse delle squadre che, a luglio e ad agosto, avevano provato a farsi avanti senza tuttavia riuscire a strappare il suo assenso.

È quindi destinato a proseguire con reciproca soddisfazione il matrimonio tra la Roma e l’ex Juventus, che in questi giorni sta cercando di recuperare in modo tale da mantenere vivo il sogno di partecipare al Mondiale. I giallorossi, dal canto loro, lo ritroveranno soltanto a gennaio. Con lui, poi, ci sarà Georginio Wijnaldum. Un doppio rientro destinato a far sognare i tifosi romanisti.