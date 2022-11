Spagna, brilla la stella di Riquelme: ‘Roro’ preselezionato da Luis Enrique

Rodrigo Riquelme è uno dei principali giovani talenti del calcio spagnolo. Luis Enrique ha concesso una bella chance al giocatore offensivo.

Il giovane talento Rodrigo Riquelme è uno dei principali nuovi talenti iberici e sta affrontando una crescita di altissimo livello. Roro è alla sua prima esperienza nella Liga, è un titolare ed è uno dei calciatori principali del Girona e il suo rendimento è stato finora molto alto.

Il classe 2000 nativo di Madrid è in prestito dall’Atletico Madrid ed ha collezionato 11 presenze e 3 reti in questa prima parte di stagione. Riquelme è il secondo miglior marcatore della squadra ed è stato notato anche in ambito nazionale.

Rodrigo Riquelme è stato convocato nella lista di preselezione di Luis Enrique con la Nazionale spagnola per i prossimi Mondiali in Qatar. Il calciatore ha la chance di convincere Luis Enrique e questi risultati rappresentano una grande soddisfazione a livello personale. Allo stesso tempo è chiaro che, rispetto ai 55 preconvocati di Luis Enrique, ci sarà una ‘scrematura’.

Spagna, Riquelme protagonista con tutte le squadre giovanili

Il forte calciatore offensivo è stato uno dei migliori giocatori della seconda divisione spagnola dello scorso anno. Rodrigo ha fatto bene prima con l’Under 17 spagnola e poi è diventato uno dei pilastri dell’Under 21 di De La Fuente con tutti che hanno notato i suoi progressi.

In questo momento il trequartista (o esterno offensivo) è un giocatore fondamentale per il gioco offensivo del Girona e potrebbe dare un importante contributo per l’obiettivo salvezza. La crescita di Riquelme è impressionante, l’Atletico Madrid è nel suo futuro e il ventiduenne giocatore potrà continuare a coltivare il sogno Mondiale.