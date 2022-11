Leganes, Ruben Pardo sempre più protagonista: grandi numeri per il calciatore

Numeri impressionanti per Ruben Pardo in questa prima fase di stagioni. Nuovi record con la maglia del club spagnolo Leganes.

Il centrocampista spagnolo Ruben Pardo vive un gran momento di forma ed è attualmente uno dei pilastri del Leganes, club di seconda divisione spagnola. Le sue statistiche sono impressionanti ed il giocatore sta dando un enorme contributo alla squadra, attualmente poco sopra la zona salvezza.

Classe 1992, Ruben Pardo riesce a dare un contributo sia offensivo che difensivo alla squadra: è molto abile e ha un ruolo importante nel fornire passaggi chiave ai compagni ed allo stesso tempo i suoi numeri, riguardo i recuperi e i contrasti, sono di ottimo livello.

Ruben è stato uno dei migliori giocatori nella vittoria del Leganes nel recente match di campionato contro l’Ibiza. La sua media voto è di 7.13, tra le migliori dell’intero campionato. Pardo ha concluso la scorsa stagione con una media di 7.08, terminando tra i migliori dell’intero campionato.

Leganes, nuovi record per Ruben Pardo

Il centrocampista, in questa prima parte della stagione, ha collezionato già 15 assist con la maglia del Leganes ed è diventato il giocatore con più assist nella storia del club. Come riporta Sofascore Pardo ha raggiunto, in questa speciale classifica, Javi Eraso ma ha ottenuto questo risultato con ben 135 partite in meno.

Non solo fase offensiva perchè il giocatore ha un ottimo ruolino di marcia anche nella fase difensiva. Nell’ultimo match di campionato Ruben ha recuperato ben 7 palloni, risultando il migliore in questa statistica di tutto il match. Assist, precisione di passaggio e recuperi, Ruben Pardo è un giocatore completo ed è fondamentale nelle gerarchie del Leganes.