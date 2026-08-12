Lazio, arriva Frattesi: grinta e rivalsa per tornare protagonisti

Davide Frattesi verso la Lazio. Accordo verbale raggiunto tra Inter e Lazio per il tarsferimento del centrocampista.

La Lazio è ad un passo da Davide Frattesi. La trattativa con l’Inter per il centrocampista, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è ai dettagli e salvo colpi di scena che non si possono mai escludere in sede di mercato dovrebbe comunque concludersi a breve con la formula del prestito oneroso da un milione, più un riscatto fissato a 14 milioni da esercitare obbligatoriamente solo allo scattare di determinate condizioni. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero inserito anche una percentuale di rivendita in caso di futura cessione.

La Lazio, dunque, si assicura un giocatore di grinta e carattere, un generoso. Gattuso aveva chiesto giocatori pronti a mettersi l’elmetto, e Frattesi rientra certamente in questa categoria. Dopo la sua parabola nerazzurra, l’ex Sassuolo è pronto a tornare protagonista in campo,proprio come la Lazio che spera in un campionato all’altezza della sua storia.

Frattesi di nuovo al centro del progetto

A convincere Frattesi a lasciare l’Inter è stata, soprattutto, la voglia di mettersi in gioco e trovare maggiore spazio. L’esperienza a Milano del centrocampista porta con sé tanti gol pesanti e grandi emozioni, ma non è mai riuscito, come invece ci si aspettava al suo arrivo, a conquistare il ruolo da titolare nel centrocampo nerazzurro, anche per via di caratteristiche diverse e poco compatibili con la mediana tutta qualità e palleggio dell’Inter.

Il ruolo di centrocampista incursore da sfruttare a partita in corso come arma soprattutto nel finale, che tante gioie ha regalato all’Inter, con il tempo è andato stretto però al giocatore, che a Roma spera di trovare maggiore continuità e un ruolo, finalmente, da protagonista. La Lazio invece ha trovato il suo guerriero del centrocampo, pronto a tornare protagonista con grinta e gol. Resta, solo, un ultimo ma fondamentale passo per l’accordo definitivo ed iniziare questo nuovo capitolo.