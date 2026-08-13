Milan, i verdetti di Amorim: sorpresa nelle valutazioni del tecnico

Milan, Amorim dà i primi responsi: esclusi eccellenti nella prima scrematura del portoghese. Il punto sulle uscite.

Dovevano essere i giorni delle decisioni in casa Milan, in cui Amorim avrebbe dovuto dare il proprio responso su quali giocatori avrebbero fatto parte del progetto rossonero e quali, invece, dovranno lasciare i rossoneri. Doveva essere, e così è stato. L’incontro con Cardinale e la dirigenza è servito, più che altro, per fare chiarezza sulla rosa attuale e fare il punto sul mercato.

Se alcune decisioi erano da tempo ormai nell’area, altre sono apparse invece ben più sosprendenti. Secondo le indiscrezioni che sono trapelate in serata, infatti, sarebbero presenti dei nomi a sorpres adei fuori lista del tecnico

Amorim, Nkunku e Tomori tra i fuori progetto

Amorim ha deciso di inserire ben 8 giocatori tra i fuori progetto. Il nome più sorprendente è quello di Nkunku, che sembrava dovesse restare in rossonero e giocarsi le sue carte e invece a sorpresa è tra i partenti. In molti si chiedono se in questa decisioni c’entri anche la permanenza di leao, che oggi appare più probabile rispetto a qualche settimana fa.

Tra i partenti eccellenti anche Tomori, anche per via della sua situazione contrattuale, che lascerà il posto a Gila. Meno sorprendenti e già chiacchierate da settimane sono, invece, le esclusioni di Gimenez, vicino al Porto, e Fofana, che ha estimatori in Premier League.

Infine, tra i nomi destinati a lasciare il Milan anche Terracciano e Odogu, per lui ipotesi prestito, oltre che Estupinan e Athekame. Chi sembra essere riuscito a convincere Amorim sono invece Musah e Chukwueze, che dovrebbero restare in rossonero. Il nuovo Milan, insomma, prende forma. Adesso toccherà alla dirigenza seguire le indicazioni di Amorim e trovare una sistemazione a questi calciatori.