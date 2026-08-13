Milan, i verdetti di Amorim: sorpresa nelle valutazioni del tecnico

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Milan, Amorim dà i primi responsi: esclusi eccellenti nella prima scrematura del portoghese. Il punto sulle uscite.

Dovevano essere i giorni delle decisioni in casa Milan, in cui Amorim avrebbe dovuto dare il proprio responso su quali giocatori avrebbero fatto parte del progetto rossonero e quali, invece, dovranno lasciare i rossoneri. Doveva essere, e così è stato. L’incontro con Cardinale e la dirigenza è servito, più che altro, per fare chiarezza sulla rosa attuale e fare il punto sul mercato.

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Milan, i verdetti di Amorim: sorpresa nelle valutazioni del tecnico (AnsaFoto) – serieanews

Se alcune decisioi erano da tempo ormai nell’area, altre sono apparse invece ben più sosprendenti. Secondo le indiscrezioni che sono trapelate in serata, infatti, sarebbero presenti dei nomi a sorpres adei fuori lista del tecnico

Amorim, Nkunku e Tomori tra i fuori progetto

Amorim ha deciso di inserire ben 8 giocatori tra i fuori progetto. Il nome più sorprendente è quello di Nkunku, che sembrava dovesse restare in rossonero e giocarsi le sue carte e invece a sorpresa è tra i partenti. In molti si chiedono se in questa decisioni c’entri anche la permanenza di leao, che oggi appare più probabile rispetto a qualche settimana fa.

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Amorim, Nkunku e Tomori tra i fuori progetto (AnsaFoto) – serieanews

Tra i partenti eccellenti anche Tomori, anche per via della sua situazione contrattuale, che lascerà il posto a Gila. Meno sorprendenti e già chiacchierate da settimane sono, invece, le esclusioni di Gimenez, vicino al Porto, e Fofana, che ha estimatori in Premier League.

Infine, tra i nomi destinati a lasciare il Milan anche Terracciano e Odogu, per lui ipotesi prestito, oltre che Estupinan e Athekame. Chi sembra essere riuscito a convincere Amorim sono invece Musah e Chukwueze, che dovrebbero restare in rossonero. Il nuovo Milan, insomma, prende forma. Adesso toccherà alla dirigenza seguire le indicazioni di Amorim e trovare una sistemazione a questi calciatori.