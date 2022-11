Inter, colloqui in arrivo: Marotta prova a chiudere l’affare di mercato

Inter, il club di Simone Inzaghi rischia di perdere una pedina fondamentale. Giuseppe Marotta pronto a chiudere la trattativa col giocatore.

L‘Inter di Simone Inzaghi resta concentratissima sulla super sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani sera alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, il club bianconero ospita i nerazzurri nella super sfida che preannuncia spettacolo.

Mister Inzaghi deve fare i conti con l’assenza, ancora una volta, di Romelu Lukaku, colpito da una ricaduta dopo il ritorno in campo contro il Viktoria Plzen. L’attaccante belga è ancora fermo ai box e per questo bisognerà studiare la miglior soluzione a disposizione per sostituirlo.

Calciomercato Inter, incontro in arrivo per il rinnovo di Calhanoglu

Anche il mezzo al campo cambierà qualcosina, con Hakan Calhanoglu pronto a prendersi le chiavi della cabina di regia. Proprio il giocatore ex Milan proverà a scardinare la difesa dei bianconeri. Giù in due occasioni è riuscito a pizzicare la retroguardia bianconera in campionato di Serie A ed in Coppa Italia.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, ha inoltre analizzato la sua situazione contrattuale. Il rapporto con l’Inter andrà in scadenza nell’estate del 2024. Beppe Marotta e Steven Zhang non hanno intenzione di perderlo a parametro zero o di arrivare impreparati a tale data. Per questo motivo, la prossima settimana potrebbero iniziare i contatti con l’entourage del giocatore per imbastire un primo tavolo di trattativa per il rinnovo contrattuale.