Milan, affare bloccato: Maldini sulle spine, accadrà dopo i Mondiali

Uno delle trattative più importanti per il futuro del Milan in questo momento è bloccata e ciò preoccupa e non poco la società rossonera.

Il dirigente Paolo Maldini è certo che ben presto, non appena termineranno i Mondiali di Qatar 2022, firmerà il suo rinnovo contrattuale con il Milan, Olivier Giroud. L’attaccante francese, nonostante l’età, mostra settimana dopo settimana un rendimento costante e di grande valore, ragion per cui si lavora alla sua permanenza.

Il desiderio delle parti è reciproco, mentre lo sembra essere meno quello del Milan con Rafael Leao. È da escludere, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, che prima della Coppa del Mondo si trovi un accordo per proseguire l’avventura professionale insieme.

La trattativa è complessa, anche perché si parla di cifre di grande valore per ciò che concerne il possibile nuovo ingaggio del portoghese.

Milan, il rinnovo di Leao non è semplice: le ultime

La società milanese ha già avuto diversi scambi telefonici con l’agente del calciatore, Jorge Mendes, ma al momento non è stato messo in calendario nessun incontro di persona tra le parti. Il che non costituisce il miglior segnale: i negoziati proseguono a rilento. Leao al Milan sta bene e vi rimarrebbe volentieri, ma attende un passo in avanti da parte della società per ciò che concerne i dettagli economici del nuovo contratto.

Il Milan intende spingersi fino a 6,5 milioni di euro più bonus a stagione. Un salto in avanti molto importante, se si considera che ad oggi l’attaccante percepisce 1,5 milioni di euro all’anno. L’entourage di Rafa però alza ancora di più la posta in palio, oltre al fatto che spinge affinché siano i rossoneri a risolvere la diatriba economica ancora aperta con lo Sporting Lisbona. Il Tribunale ha stabilito che Leao debba versare 16 milioni di euro ai portoghesi per la risoluzione unilaterale del contratto nel 2018. Con gli interessi che si stanno maturando, si arriverò alla soglia dei 19 milioni e oltre. Un problema non da poco per i rossoneri, intenzionati comunque a rifiutare ogni possibile offerta che giunga dal calciomercato di gennaio.