“Firma dopo il Mondiale”: calciomercato Milan, Maldini cala già il jolly

Il Milan ha in mente una prima mossa di calciomercato da attuare appena saranno terminati i Mondiali di Qatar 2022.

Goleada del Milan contro il Salisburgo, in Champions League. I rossoneri hanno concluso con un poker l’ultima gara prevista dai gironi della competizione continentale, per un totale di 10 punti e l’equivalente della seconda posizione in classifica. Uno dei giocatori più importanti è stato Olivier Giroud, il quale ieri sera ha siglato una doppietta accompagnato dalle reti di Krunic e del brasiliano Messias.

Il francese è indubbiamente uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli e con 36 anni sembra ancora in un eccellente stato di forma, che gli consentirà di proseguire ancora in rossonero.

Intervenuto ai microfoni di ‘SKY Sport’, dopo la vittoria di Champions, Giroud ha dichiarato con un grande sorriso: “Sono ancora giovane. In campo mi trovo bene, sono orgoglioso dei miei compagni e del nostro lavoro. La squadra non si pone limiti. Dagli ottavi comincia una nuova competizione e noi siamo pronto. Poi arriverà il momento di pensare ai Mondiali di Qatar 2022 e a quel punto tornerò carico per la seconda parte della stagione”.

Milan, rinnovo Giroud: il piano di Maldini dopo i Mondiali

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il dirigente Paolo Maldini sta ragionando sul rinnovo di Giroud, da siglare non appena saranno terminati i Mondiali di Qatar 2022 e ci sarà maggiore tempo per ragionare con serenità sugli accordi definitivi.

L’attuale vincolo è in scadenza nel 2023 e l’idea è aggiungere un altro anno ancora insieme, quindi fino al 2024. Non sono ancora stati manifestati i dettagli rispetto a un adeguamento o ridimensionamento economico. Il giocatore ha già mostrato entusiasmo e disponibilità a proseguire la sua avventura a Milano, ma bisognerà capire prima se sarà impegnato con la Francia e poi si penserà all’annuncio ufficiale.