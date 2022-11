Roma-Lazio, i tifosi tremano: annuncio all’intervallo

In uno dei big match di giornata, Roma-Lazio, arrivano nell’intervallo notizie poco rassicuranti su uno dei protagonisti in campo.

Roma-Lazio è una delle sfide più interessanti in programma nella 13esima giornata di Serie A. Con Atalanta-Napoli giocata ieri e Juventus-Inter in programma stasera può decidere la classifica a ridosso della pausa per i Mondiali di Qatar 2022, e finora ha regalato non poche emozioni.

Alla fine del primo tempo la Lazio conduce 1-0 grazie al gol di Felipe Anderson arrivato su uno svarione difensivo di Ibanez. Resta da vedere quali saranno le mosse di Maurizio Sarri e José Mourinho nella ripresa e come e se la gara potrà cambiare entro il finale.

Se dovesse centrare la vittoria, la Lazio andrebbe a superare i rivali cittadini in classifica. Un risultato che esalterebbe la piazza, soprattutto alla luce delle condizioni in cui l’Aquila ha approcciato la partita, costretta a rinunciare alle due stelle Immobile e Milinkovic-Savic.

Roma-Lazio, Lazzari dolorante ma continua

Assenze pesanti per una rosa piuttosto ristretta e che ha dovuto fare i conti con numerose defezioni in questo inizio di stagione. Una lista a cui rischia di aggiungersi Manuel Lazzari, esterno difensivo che alla Lazio si è trasformato in terzino con ottimi risultati.

Intervistato alla fine del primo tempo, l’ex SPAL continuava a toccarsi la spalla, a suo dire “uscita e rientrata” durante la prima parte del derby: “Mi fa malissimo, vedremo però quando torno negli spogliatoi cos’è successo”.

Lazzari si è espresso anche sull’andamento della sfida: “Nel derby c’è un solo risultato a disposizione. Abbiamo approcciato bene la partita, speriamo adesso di tenere duro fino alla fine”.

Al rientro delle squadre in campo Lazzari era ancora presente. Il segnale evidente che l’allarme è rientrato negli spogliatoi e che il giocatore poteva continuare la sfida. Allarme rientrato, quindi, e sospiro di sollievo per Sarri.