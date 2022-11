Bologna, cuore e rimonta: che vittoria contro il Torino!

La sintesi di Bologna-Torino, gara valida come lunch match della 13esima giornata del campionato di Serie A. Classifica aggiornata.

Non senza difficoltà e attraverso un match che per buona parte è stato sul pari, il Bologna è riuscito a portare a casa i tre punti e a farsi valere contro un’avversaria ostica come la squadra di Juric. Risultato fondamentale anche per proseguire nel migliore dei modi in classifica, per i padroni del Dall’Ara.

Il Bologna si è schierato con un 4-2-3-1, composto da Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Schouten, Soriano, Vignato, Orsolini, Sansone, Zirkzee. All.: Thiago Motta

Il Torino ha risposto con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disposizione: Berisha, Fiorenza, Zima, Rodriguez, Vojvoda, Ilkhan, Garbett, Bayeye, Adopo, Radonjic, Seck, Karamoh. All.: Juric

Serie A, Bologna-Torino 2-1: la sintesi del match

Nel primo tempo la squadra è stata piuttosto equilibrata e si è vista la mano tattica di entrambi gli allenatori. All’inizio ci prova il Bologna con l’unica azione veramente offensiva da parte sua nel primo tempo. Arnautovic tenta la conclusione a volo su assist di Barrow ma la respinge Milinkovic-Savic. Il Torino conquista il primo vantaggio grazie a un rigore assegnatogli per un fallo di Lucumì. Dal dischetto si è presentato il difensore Lukic e non ha sbagliato al 26′. Squadre negli spogliatoi.

Cambia tutto nella seconda frazione di gioco, grazie anche ad alcuni cambi. Al 64′ rete di Orsolini, con un’azione che comincia da Vignato, il quale crossa sul secondo palo e favorisce l’inserimento del compagno di squadra. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio. Lykogiannis crossa sul secondo palo e Soriano allunga, di modo tale che la sfera arriva a Posch, il quale batte in rete. All’89’ Rodriguez rischia l’autogol su un calcio di punizione battuto da Lykogiannis ma la sfida termina 2-1 per il Bologna.

La classifica

Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma 25*, Lazio 24*, Inter 24*, Udinese 23, Juventus 22*, Salernitana 17, Torino 17, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Fiorentina 13*, Monza 10*, Lecce 9, Spezia 9, Sampdoria 6*, Cremonese 6, Verona 5*.

*una partita in meno