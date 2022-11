Juventus-Inter, brutta sorpresa per i tifosi: interviene il Giudice Sportivo

La Juventus ha vinto contro l’Inter nel Derby d’Italia, ma i tre punti non hanno evitato il provvedimento ufficiale: c’è il comunicato.

La Juventus ha vinto il primo Derby d’Italia di questa stagione. L’Inter si è infatti arresa alla sconfitta e i tre punti, conquistati da una parte e persi dall’altra, pesano molto in ottica classifica. Nel frattempo, poi, è anche arrivato un provvedimento ufficiale. La decisione coinvolge entrambi i club.

La Juventus, quindi, ha vinto contro l’Inter ed è salita al quinto posto in classifica (a pari punti con la Roma), scavalcando proprio i rivali interisti. Il match, tuttavia, oltre all’aspetto sportivo, ha visto emergere anche questioni meno piacevoli.

Sia i nerazzurri sia i bianconeri, infatti, hanno preso atto delle decisioni del Giudice Sportivo dovute al comportamento tenuto sugli spalti dai propri tifosi. Queste le cifre delle multe e le motivazioni.

Juventus-Inter, arriva il provvedimento ufficiale da parte del Giudice Sportivo: multe per entrambi i club

L’Inter ha ricevuto quindi 12mila euro di multa, giustificata dal Giudice Sportivo in tal modo: “Per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario. Percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di gioco e posizionati nelle varie parti dell’impianto”.

“Per avere, inoltre, i suoi sostenitori – si legge ancora nella nota ufficiale – nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco un bicchiere di plastica semipieno. E nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bicchieri di plastica semipieni senza apparenti conseguenze lesive”

Anche la Juventus è stata punita con una multa di 7mila euro complessivi. Con le seguenti motivazioni: “Per avere suoi sostenitori, in prossimità del termine della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario. Percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di gioco”. “E per avere – viene scritto in conclusione – i suoi sostenitori lanciato nel recinto di gioco un bicchiere di plastica semipieno”.