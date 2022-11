Fagioli, l’agente: “Sta sognando ad occhi aperti. Ed è solo l’inizio”

La Juventus si gode il suo pupillo Nicolò Fagioli. Qualità, duttilità, gol: di tutto questo ha parlato il suo agente Andrea D’Amico a SerieANews.com.

La Juventus conquista la vittoria contro l’Inter e il Derby d’Italia si colora di bianconero. Ancora una volta, protagonista del match si è rivelato Nicolò Fagioli. Della sua prestazione e del momento vissuto tra le file della Vecchia Signora ha parlato il suo agente Andrea D’Amico ai microfoni di SerieANews.com.

Per la Juventus, con l’Inter, è arrivata la quarta vittoria consecutiva in campionato. Protagonista indiscusso delle ultime gare è stato senza alcun dubbio Nicolò Fagioli. Ha siglato lui il gol vittoria contro il Lecce, come sua è stata la rete segnata ieri all’Allianz Stadium. Rete che ha infranto i sogni nerazzurri di un’eventuale rimonta.

Il Derby d’Italia ha perciò portato la firma anche del classe 2001 che sta donando nuova linfa al gruppo guidato da Massimiliano Allegri. Di tutto questo ha allora parlato ai microfoni di SerieANews.com il suo agente, Andrea D’Amico.

Juventus-Inter, Fagioli mette la firma sulla vittoria: il suo agente, Andrea D’Amico, ha parlato così del momento a SerieANews.com

L’agente di Nicolò Fagioli, Andrea D’Amico, ha quindi parlato del momento che il centrocampista sta vivendo con la Juventus a SerieANews.com: “Ovviamente quello di ieri sera è stato un gol molto importante. Dopo l’ottima prestazione contro il Paris Saint-Germain, è arrivata questa rete contro una squadra diretta concorrente per la vittoria del campionato. Nel Derby d’Italia, considerata la classica di Serie A. Quindi, grandi campioni, uno stadio gremito”.

“Ha dimostrato – ha aggiunto il noto procuratore – di avere qualità nelle visioni, nel tocco, nella duttilità del suo impiego. Andando avanti, di lato, in mezzo al campo: ha dimostrato che può giocare in tante posizioni”.

Sul momento D’Amico ha affermato: “Per lui è come un sogno ad occhi aperti. Io dico sempre che quando qualcuno sogna di giorno, poi corre il rischio di veder realizzati i propri sogni. Dopo tanti sacrifici, dopo tante attese è un momento incredibile. Gol vittoria con il Lecce, la partita importantissima contro il PSG, la vittoria con l’Inter, il suo utilizzo dall’inizio: insomma, è un momento bellissimo. È solo l’inizio, ma è un inizio molto bello”.

Per i prossimi impegni le idee sono chiare: “L’aspettativa, per lui, è quella di farsi trovare sempre pronto e a servizio della squadra. Sacrificio, qualità sono gli argomenti cardine. È solo l’inizio di un lungo percorso. Quindi mentalmente chi vuol salire in alto sa che ogni tappa va vissuta in maniera importante”.