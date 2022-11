Lazio-Monza, il verdetto su Lazzari e Immobile: la decisione di Sarri

Lazio-Monza sarà un ottimo banco di prova per gli uomini di Sarri per cercare di confermare il successo nel derby contro la Roma. Occhio alle ultime novità sugli infortuni di Immobile e Lazzari

Sarri, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà fare a meno ancora di Immobile. Il centravanti della Lazio potrebbe tornare a disposizione solamente in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Forfait confermato anche contro il Monza: il giocatore e lo staff medico della Lazio non correranno rischi inutili, soprattutto in vista della super sfida della 15^ giornata contro i bianconeri di Allegri. Il capitano della Lazio proverà il recupero in extremis prima della sosta Mondiale.

Nessun allarme per Lazzari. Il terzino della Lazio dovrebbe scendere in campo regolarmente dal primo minuto dopo il recente problema alla spalla. Il difensore biancoceleste sembrerebbe aver recuperato al 100% e scenderà in campo regolarmente.

Lazio-Monza, le probabili formazione: Vecino favorito su Luis Alberto

Fumata nera (quasi certa) per Immobile, buone notizie, invece per Lazzarri. Occhio, però alle scelte di Sarri. Vecino resta favorito su Luis Alberto per affiancare Milinkovic Savic e Cataldi in mezzo al campo. Difficilmente Sarri concederà spazio a Cancellieri dal primo minuto: in attacco si va verso la conferma del tridente Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Ecco le probabili formazioni del match:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Rovella, Colpani, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All. Palladino