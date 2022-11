Lazio, colpo di scena per Sarri: la notizia è una manna

Domani sera la Lazio affronterà il Monza nel penultimo match del 2022. Buone notizie per Sarri e per i tifosi del club biancoceleste.

La Lazio di Maurizio Sarri affronterà domani sera il Monza nell’ultimo match all’Olimpico del 2022. Il club biancoceleste è reduce da una straordinaria quanto importante vittoria nel derby di Roma con i laziali che hanno vinto il derby nonostante le fondamentali assenze di Milinkovic Savic e Ciro Immobile.

Il club biancoceleste è terzo in classifica insieme all’Atalanta ed è in piena zona Champions League. Non sono andate invece bene le cose in Europa con la formazione capitolina che è ‘retrocessa’ dall’Europa League alla Conference League. E’ ufficiale il sorteggio e Sarri affronterà i rumeni del Cluj.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia di grande rilievo e finalmente Sarri può tornare a sorridere. Dopo meno di 40 giorni Ciro Immobile ha effettuato una seduta completa di gruppo e tornerà a disposizione per la sfida contro la squadra di Palladino. Ottime notizie per il club, che, nei prossimi giorni affronterà Monza e Juventus.

Lazio, Immobile verso il rientro tra i convocati

Come riporta Lalaziosiamonoi Sarri ha ormai deciso, il giocatore dovrebbe rientrare tra i convocati e sarà a disposizione per la sfida con il Monza. Sfida importante con la squadra che vuole continuare il trend positivo e non vuole perdere punti nella rincorsa europea.

Nel match di domani Immobile dovrebbe giocare anche una porzione di minuti e magari guadagnare un minutaggio adeguato in vista del big match contro la Juventus. Per i biancocelesti sarà l’ultima grande sfida del 2022 e Sarri finalmente può esultare per il rientro del suo bomber.