“Chiedetelo a Guardiola”: Roma, arriva la difesa per Mourinho

La Roma riflette dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo. Oggi, intanto, è arrivata l’inaspettata difesa per Mourinho.

​​La Roma “virtuale” sognata in estate, con il trascorrere delle settimane, ha poi lasciato spazio ad una “reale” ben più povera di talento che, inevitabilmente, è andata incontro a un gran numero di delusioni. L’ultima, ad esempio, è arrivata ieri sul campo del Sassuolo: rete iniziale di Tammy Abraham vanificata da alcuni errori del reparto difensivo e pareggio che ha impedito alla squadra di tornare tra le prime 4 della classifica.

Diverse le cause alla base del rendimento altalenante dei giallorossi in questa prima parte della stagione, a partire dai tanti infortuni che hanno funestato la rosa. Georginio Wijnaldum, preso dal PSG, nei piani originari avrebbe dovuto rendere ancora più competitiva la linea mediana e fornire un buon contributo in fase realizzativa. In realtà, invece, si è dovuto fermare praticamente subito con la sua stagione che, di fatto, inizierà soltanto a gennaio.

Ai box ci sono pure Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola che rientreranno alla ripresa del campionato. Assenze pesanti, che hanno obbligato il tecnico portoghese a modificare in maniera pesante i propri schemi di gioco e azzoppato i sogni di gloria del club. Domenica, contro il Torino, i capitolini avranno l’occasione per rifarsi ma intanto in soccorso di Mourinho è arrivato Ivan Zazzaroni.

Roma, Zazzaroni arriva in soccorso di Mourinho

Il direttore del ‘Corriere dello Sport’, nell’edizione odierna del quotidiano, ha difeso l’operato dell’allenatore ponendo una particolare domanda ai suoi detrattori. “Perché non chiedete a Klopp, a Guardiola, a Pellegrini, a Nagelsmann, ad Ancelotti e Arteta, a chi volete, di farlo, il gioco, con Cristante e Matic, con esterni come Celik e Karsdorp?”.

Nel mirino del giornalista è poi finito Nicolò Zaniolo, definito “uno slalomista che tenta quasi sempre di risolverla da solo”. Parole forti, pronunciate anche alla luce del suo deludente bottino (2 reti in 13 apparizioni complessive). Alla luce di tutto ciò, secondo Zazzaroni, a Mourinho non può essere chiesto di più. “La Roma senza mercatino fa ancora parte del gruppo delle terrene. Solo il Napoli si è scoperto su Marte”.