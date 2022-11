“E ora come farà?”: Juve, quel gol che mette in crisi Allegri

Un gol che mette in crisi Massimiliano Allegri. Ora la sfida contro la Lazio, ma l’allenatore dovrà prendere una decisione…

La Juve si è rifatta sotto. Si è portato a ridosso delle prime posizione, e lo ha fatto in grande stile. Come solito fare alla Vecchia Signora, che prima viene data per spacciata, e poi si lascia ammirare in quella rinascita che è tutta bianconera. Ad oggi la squadra di Massimiliano Allegri occupa il quarto posto in classifica, a due sole lunghezze di ritardo da Milan e Lazio seconde.

Un qualcosa che sembra davvero difficile fino a qualche settimane fa, quando la Juve navigava in una crisi che poteva davvero mettere a rischio le certezze della piazza bianconera. Allegri, però, è un abile navigatore, ed ha saputo tirare fuori i suoi da acque torbide che rischiavano di impantanare la nave bianconera in un lago torbido senza via d’uscita.

Ora il quarto posto, e c’è chi è pronto a giurare di voler puntare proprio sulla Juve per il ruolo di anti-Napoli. Il Milan tentenna, la Lazio appare ancora acerba, e dietro l’Inter ha ancora troppi problemi. Se questa Juve dovesse effettivamente mantenere un trend positivo come quello delle ultime settimane, perchè non provarci?

Juve, il gol di Kean e la possibile ‘crisi’ per Allegri

Ieri la vittoria contro il Verona ha confermato il fatto che la squadra di Massimiliano Allegri vive un momento assolutamente positivo. La Juve ha incasellato cinque vittorie nelle ultime cinque partita di campionato. La Champions League fa storia a sé, e questo lo si è ormai capito. Ma all’interno dei confini nazionale, la squadra bianconera sta dando ottimi segnali.

Decisivo ancora Moise Kean, che quando chiamato in causa ha sempre risposto presente in questo avvio di stagione. L’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ pone un quesito non da poco, che probabilmente si è palesato anche nella mente di Allegri: “E se Moise fa gol ogni volta che parte dal 1’, chi avrà il coraggio di togliergli il posto?”, scrive l’edizione odierna della rosea.

Si, perchè Kean sta giocando bene e mettendo in campo prestazioni convincenti. Resta l’ultima partita del 2022, quella che la Juve giocherà proprio contro la Lazio, poi la sosta. Vlahovic è fermo ai box, ma quando si tornerà in campo il prossimo anno, per Allegri potrebbe presentarsi una “crisi” non da poco: tra Vlahovic, Milik e Kean…