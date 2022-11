Kvaratskhelia, questa proprio non ci voleva: è successo prima dell’Udinese

Il Napoli di Spalletti e di Kvaratskhelia è la grande rivelazione del calcio europeo. Piovono gli elogi per i calciatori azzurri.

Il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo domani al Maradona per disputare l’ultima sfida del 2022. Gli azzurri affronteranno un avversario insidioso come l’Udinese, una sfida non semplice ma che permetterebbe agli azzurri di continuare la cavalcata di questa prima parte di stagione. Kvaratskhelia e compagni stanno disputando una grande stagione, con ottimi risultati sia in campionato che in Champions League.

Il club partenopeo si troverà dinanzi un avversario di primo piano ma un’eventuale vittoria, complice i vari big match di questo turno di Serie A, potrebbe permettere a Spalletti e ai suoi uomini di allungare in campionato. E’ l’ultima sfida del 2022 ed i tifosi sognano, consapevoli del loro straordinario cammino.

Il tecnico del club azzurro ha parlato poco fa in conferenza stampa, alla vigilia dell’ultimo impegno della stagione. Dichiarazioni importanti, il tecnico ha trattato di tanti temi e non poteva mancare la domanda su Kvicha Kvaratskhelia, stella del club campano in questa prima parte di stagione.

Napoli, l’annuncio di Spalletti su Kvaratskhelia

La notizia era nell’aria, visto che il giocatore ha effettuato ancora terapie nella giornata odierna. Spalletti ha annunciato che Kvaratskhelia non sarà a disposizione per la sfida in programma domani contro il club friulano. Il tecnico dovrà trovare un’alternativa, e in conferenza ha chiarito la situazione:

“Si sente ancora male, ci abbiamo provato ma arrivato ad un certo punto di velocità e pressione sente dolore, quindi non sarà della partita”. Luciano ha proseguito vedendo però il lato positivo della medaglia: “Vogliamo Kvaratskhelia al più presto, ma queste due partite hanno dimostrato che siamo una squadra e non un insieme di singoli. Kvara è il nuovo talento del calcio mondiale, ma abbiamo alternative”.