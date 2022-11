Juventus, Agnelli vuole superarsi: super colpo di mercato per il 2023

La Juventus ha un super piano di calciomercato per il nuovo anno e intende metterlo in pratica, lasciando di stucco anche le dirette concorrenti in classifica.

I segnali di miglioramento che ha dato la Juventus nelle ultime settimane sono stati sufficienti per una risalita in zona Champions League, per ciò che concerne la classifica. Tuttavia, bisognerà dare continuità per cercare di ristabilire gli ambiziosi obiettivi che ha la società. Per tale ragione, sembra necessario un intervento sul fronte del calciomercato.

Il giocatore che i bianconeri osservano da tempo, senza nemmeno troppo nascondersi, è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Un vero e proprio fuoriclasse, che milita in Serie A ormai dal 2015. Strapparlo a Claudio Lotito fino ad oggi non è stato possibile, poiché il presidente dei biancocelesti è disposto a ragionare soltanto per circa 100 milioni di euro.

La Juventus però è convinta di avere dalla sua un asso nella manica importante, ovvero la volontà da parte del centrocampista serbo di mettersi alla prova in una squadra di tradizione ancora più ambiziosa.

Juventus su Milinkovic-Savic della Lazio: il piano

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’idea della Juventus è non farsi cogliere di sorpresa per Milinkovic-Savic, ben consapevole che il giocatore è ambito sia in Italia che all’estero. Al momento il contratto con la Lazio è in scadenza nel 2024 e non dovrebbe esserci aria di rinnovo imminente: se ne parlerà dopo i Mondiali di Qatar 2022.

A quanto pare i bianconeri avrebbero già avuto un incontro con Mateja Kezman, agente del giocatore. Al momento l’ingaggio è di 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Un adeguamento del contratto lo protrerebbe a 4,5 milioni di euro a stagione, mentre la Juventus è disposta ad arrivare a 6 milioni di euro, soddisfacendo così le esigenze di Sergej. Il piano è appena iniziato.