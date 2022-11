Napoli e Udinese stanno per scendere in campo allo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco le probabili formazioni.

Dopo la vittoria contro l’Empoli, il Napoli di Luciano Spalletti sta per scendere di nuovo in campo. I partenopei, infatti, stanno per sfidare allo Stadio Diego Armando Maradona l’Udinese di Andrea Sottil.

Contro i bianconeri, i partenopei dovranno fare a meno di Kvaratskhelia. Il georginao, di fatto, non ha ancora recuperato dalla lombalgia. Il Napoli proverà a vincere, anche se è consapevole le tante difficoltà che può portare la gara contro l’Udinese.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Luciano Spalletti

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Deulofeu, Beetto. Allenatore Andrea Sottil.