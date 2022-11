Napoli, oggi un incontro ‘storico’ per Kvaratskhelia

Il calciatore Kvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli, ha vissuto un vero e proprio passaggio di testimone nella giornata odierna.

Khvicha Kvaratskhelia non ha ancora recuperato dalla lombalgia, avverte ancora dolore quando prova ad intensificare la corsa e i movimenti. L’ha spiegato anche Spalletti in conferenza stampa, probabilmente salterà anche l’amichevole del 17 novembre in cui la Georgia affronterà il Marocco.

Un po’ di delusione anche per tanti georgiani che domani saranno al Maradona per l’ultima partita del Napoli prima della sosta per il Mondiale. È a Napoli anche Shota Arveladze, leggenda della Nazionale georgiana di cui è il principale marcatore in tutta la sua storia con 26 reti in 60 presenze.

Oggi Arveladze è un allenatore, la sua ultima esperienza è stata in Championship all’Hull City mentre da giocatore ha scritto pagine importanti anche all’Ajax e nei Glasgow Rangers, vincendo l’Eredivisie e due campionati scozzesi.

Napoli, incontro con la leggenda per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia oggi ha incontrato Arveladze, un appuntamento che ha il sapore del passaggio del testimone per il popolo georgiano.

Arveladze dovrà accontentarsi del Napoli senza Kvicha Kvaratskhelia. Almeno ha potuto conoscere il giocatore-copertina della Georgia al punto che in una partita in passato i tifosi durante l’intervallo passarono da una curva all’altro per seguirlo.