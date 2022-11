Juventus, infortunio Locatelli e la decisione su Paredes e Di Maria

L’infortunio di Locatelli potrebbe essere più grave del previsto e potrebbe escludere il centrocampista bianconero dalla sfida della 15^ giornata contro la Lazio

Brutte notizie per Allegri il quale potrebbe fare a meno di Locatelli in occasione della sfida dell’Allianz Stadium contro la Lazio di Sarri. L’ex Sassuolo ha accusato un leggero fastidio muscolare, il quale potrebbe impedirgli di scendere regolarmente in campo.

Un giorno e mezzo per decidere e valutare il da farsi. Sarà fondamentale la rifinitura di domani per il verdetto finale del tecnico bianconero. In caso di forfait di Locatelli, Allegri affiderà la regia del centrocampo della Juventus a Paredes.

L’ex PSG, fresco di convocazione ufficiale dall’Argentina e ritorno a disposizione da pochi gironi dopo il recente stop, potrebbe scendere in campo dal primo minuto per pilotare le geometri del centrocampo juventino. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.

Infortunio Locatelli, pronto Paredes: Di Maria in panchina.

Chanche per Paredes dal primo minuto, ma attenzione anche alla possibile esclusione di Di Maria dall’undici titolare. El Fideo potrebbe subentrare in campo solamente nel corso della ripresa e per l’ultima mezz’ora di gara.

Difficile anche il recupero di Vlahovic. Il centravanti serbo, come rivelato da Allegri nei giorni scorsi, potrebbe saltare la Lazio e tornare in campo in concomitanza con l’inizio del Mondiale. Anche in questo caso, come si legge, il tecnico bianconero scioglierà le riserve nel corso delle prossime ore.