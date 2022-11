Sinner, l’ultim’ora gela i tifosi: ora la notizia è ufficiale

Jannik Sinner è una delle grandi speranze del tennis italiano. L’azzurro ha concluso però la stagione fuori dalla Top 10.

La stagione di tennis si avvia sempre più alle fasi finali. Le Atp Finals di Torino inizieranno tra poche ore, una competizione tanto atteso dove però mancheranno gli italiani. Jannik Sinner e Matteo Berrettini non hanno ottenuto il pass per Torino, protagonisti di una stagione con pochi alti e tanti bassi.

Il tennista azzurro è stato vicino a compiere grandi imprese, ma si è fermato spesso sul ‘più bello’, talvolta bloccato dai problemi fisici e talvolta da match surreali. Tra questi non possiamo dimenticare i Quarti agli Us Open contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. L’azzurro ha avuto match point contro il tennista iberico, ma li ha sprecati in malo modo.

Jannik era molto atteso ora per la Coppa Davis in programma a fine mese, la principale competizione per nazioni in ottica tennistica. Il tennista azzurro ha dato ufficialmente forfait pochi minuti fa e l’Italia perde la sua più grande risorsa per il torneo, il suo numero uno.



Italia, l’annuncio di Sinner è ufficiale

Il tennista azzurro ha rilasciato un comunicato su Twitter dove ha spiegato le sue problematiche. Ecco le sue parole: “Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della Coppa Davis. Soffro di un infortunio al dito da Parigi e sfortunatamente non sono ancora guarito. Perciò non potrò far parte della nostra squadra”.

Il numero 15 al mondo ha chiarito poi quanto gli è costata questa decisione ed ha rivelato: “E’ stata una decisione molto difficile per me, giocare per il mio paese è sempre un onore e spero di tornare presto. Forza Italia”. La Nazionale, impegnata ai Quarti contro gli Stati Uniti, difenderà i propri colori con i due tennisti principali ora, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.