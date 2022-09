Italia da sogno, Jannik Sinner e Matteo Berrettini regalano un nuovo record

Grandi emozioni nella notte agli US Open 2022. Sinner vince la battaglia contro Ivashka e affronterà Carlos Alcaraz ai Quarti di finale.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner fanno sognare l’Italia. Il tennista altoatesino ha raggiunto il più esperto collega romano ai Quarti di finale e per la prima volta nella storia l’Italia avrà due esponenti nel circuito maschile tra gli ultimi 8 concorrenti rimasti. Sinner ha evidenziato una prova di forza e tenacia. L’azzurro ha sconfitto in cinque set il bielorusso Ivashka, carnefice nel turno precedente dell’altro enfant prodige azzurro Lorenzo Musetti.

Spaventoso Jannik nel quinto set dove, sotto 1-3 ed ad un passo dal baratro, infila cinque game consecutivi e si regala i Quarti di finale del torneo. Sinner affronterà ai Quarti Carlos Alcaraz, una sfida tra i due giovani talenti del tennis mondiale: il murciano ha vinto un match, finito poco fa, in cinque set contro il croato Marin Cilic.

Ora grossa chance per il giovane spagnolo, che, potrebbe diventare nuovo numero uno al mondo. Chance che Carlos condivide anche con Casper Ruud, avversario in serata di Matteo Berrettini.

Non solo Sinner e Berrettini, occhio a Kyrgios con Nadal fuori

La serata di ieri ha messo in luce anche la più grande sorpresa del torneo. Rafa Nadal, ventidue volte vincitore di titoli del Grande Slam, è andato ko agli Ottavi di finale. Il maiorchino ha ceduto in quattro set all’americano Frances Tiafoe ed ha cosi subito la sua prima ‘vera’ sconfitta in uno Slam nel 2022.

Intanto nella parte alta continua il cammino di Nick Kyrgios. Il particolare australiano ha battuto Daniil Medvedev agli Ottavi ed è ora considerato come il favorito alla vittoria finale. Un torneo molto combattuto e che in ogni caso mostrerà al mondo un nuovo campione Slam. E l’Italia intanto spera con due dei favoriti alla vittoria finale.