Ribaltone in Serie A, salta la panchina: addio ad un passo

Sta andando in scena in questi minuti la quindicesima giornata di Serie A. I club si affrontano prima della sosta per i Mondiali.

La quindicesima giornata di Serie A ha messo in mostra già quattro partite di campionato. E’ un turno molto delicato, l’ultimo prima del lungo stop che colpirà i club del nostro campionato. Quest’anno il campionato italiano, cosi come anche gli altri campionati, si fermeranno per la sosta per i Mondiali in Qatar, evento che eccezionalmente si disputerà tra Novembre e Dicembre.

Tanti match interessanti in questa giornata il Napoli ha battuto l’Udinese mentre ieri sera l’Empoli ha battuto in casa la Cremonese. Situazione critica per la Sampdoria che ha perso invece nella giornata odierna contro il Lecce. La squadra di Baroni continua a stupire e poche ore fa ha espugnato il Ferraris per 2 a 0.

Grande prova tra l’altro dell’attaccante di proprietà Milan Colombo, autore di un gol ed un assist e di una prova molto interessante. Per la Sampdoria quarta sconfitta consecutiva, una squadra in crisi continua ed una situazione che stenta a migliorare. Stankovic ha provato di tutto, ma le cose non sembrano cambiare.

Serie A, vicino l’esonero di Stankovic

Importanti novità arrivano proprio dalla panchina blucerchiato. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo la contestazione odierna dei tifosi, la Sampdoria è molto vicina ad esonerare Dejan Stankovic. Il tecnico è ‘colpevole’ di non aver dato la scossa che invece tutti si aspettavano e l’addio sarebbe imminente.

La società valuta alternative ed il primo nome sarebbe quello di Claudio Ranieri, già ex tecnico blucerchiato ed allenatore che ha già rifiutato ad Ottobre la panchina della Samp. La società ci riproverà e solo in caso di un nuovo rifiuto proverà altre piste. Dopo questa giornata si torna in campo ad inizio Gennaio ed il club ha quindi tutte le valutazioni da fare.