Calciomercato Milan, si punta a chiudere l’affare: Maldini pronto a fare follie

Il Milan vince al fotofinish con la Fiorentina e resta ancorato al secondo posto in classifica: una questione però lascia con il fiato sospeso.

Il Milan ha vinto, nel pomeriggio di ieri, una partita senza dubbio rocambolesca contro la Fiorentina. San Siro è esploso dalla gioia quando, nei minuti finali, è arrivato il gol (in realtà autogol di Milenkovic) che ha decretato la vittoria rossonera. Adesso ad occupare i pensieri dei tifosi e di Paolo Maldini c’è però una questione in particolare.

La squadra di Stefano Pioli, quindi, vincendo ieri contro i viola, è rimasta ancorata al secondo posto in classifica. A meno 8 punti dal Napoli e a più due dalla Juventus risalita in terza posizione.

Adesso però, con la pausa del campionato, a occupare i pensieri di Maldini e di tutto il club c’è una questione in particolare. Si tratta ovviamente del rinnovo di contratto per Rafael Leao. Il portoghese è andato ieri a segno e adesso il suo futuro sembrerebbe ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Milan, le ultime novità sul futuro di Leao: i rossoneri non vogliono perderlo

Il Milan, adesso, con la sosta delle prossime settimane, intende concentrarsi quanto più possibile anche sulle questioni di mercato. Ad occupare con maggiore intensità i pensieri di Maldini, e con lui della società tutta, c’è specialmente il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Il portoghese, per le sue qualità, ha già l’attenzione di tanti big club su di sé.

Le prestazioni dei Mondiali con il Portogallo, poi, potranno solo aumentare l’appetibilità delle sue prestazioni calcistiche. Il Milan, dal canto suo, perciò non vuole perderlo e non demorde. Nonostante la firma sul rinnovo di contratto (in scadenza a giugno 2024) che non è arrivata prima della sosta come si sperava.

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, in caso di cessione, il club non farà sconti a nessuno. Anzi, le cifre saranno elevate. Ma in ogni caso, prima di pensare a un’eventuale partenza, come riferisce il quotidiano: “Il Milan è disposto anche a fare follie, con Rafa che ha dimostrato di ricambiare l’affetto”.